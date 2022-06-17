https://arabic.sputniknews.com/20220617/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-سوريا-1063797205.html
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
أكدت وزارة الكهرباء السورية، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:34+0000
2022-06-17T21:34+0000
2022-06-17T22:04+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" بمحافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وذكرت "سانا"، أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال مدة أقصاها ساعتان.ولم ترد معلومات أخرى حتى الآن عن إصلاح العطل في المحطات أو عودة التيار الكهربائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
21:34 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الكهرباء السورية، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا.
وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" بمحافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وذكرت "سانا"، أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي
تباعا خلال مدة أقصاها ساعتان.
ولم ترد معلومات أخرى حتى الآن عن إصلاح العطل في المحطات أو عودة التيار الكهربائي.