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https://arabic.sputniknews.com/20220617/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-سوريا-1063797205.html
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
أكدت وزارة الكهرباء السورية، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:34+0000
2022-06-17T22:04+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" بمحافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وذكرت "سانا"، أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال مدة أقصاها ساعتان.ولم ترد معلومات أخرى حتى الآن عن إصلاح العطل في المحطات أو عودة التيار الكهربائي.
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أخبار سوريا اليوم

انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا

21:34 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أكدت وزارة الكهرباء السورية، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا.
وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" بمحافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وذكرت "سانا"، أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال مدة أقصاها ساعتان.
ولم ترد معلومات أخرى حتى الآن عن إصلاح العطل في المحطات أو عودة التيار الكهربائي.
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