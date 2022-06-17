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بايدن يقول إنه اطلع على وضع الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا
بايدن يقول إنه اطلع على وضع الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا
قال الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاعه على مصير اثنين من الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا، وحث المواطنين الأمريكيين على الامتناع عن السفر إلى "الدولة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:42+0000
2022-06-17T16:42+0000
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وردا على سؤال حول المقاتلين المتطوعين الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا ويخشى أن يتم أسرهم من قبل القوات الروسية، قال بايدن "لقد تم إعلامي". وقال بايدن للصحفيين بحسب "فرانس بريس": إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين، مضيفا "لا ينبغي للأمريكيين الذهاب إلى أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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العالم

بايدن يقول إنه اطلع على وضع الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا

16:42 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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قال الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاعه على مصير اثنين من الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا، وحث المواطنين الأمريكيين على الامتناع عن السفر إلى "الدولة التي مزقتها الحرب".
وردا على سؤال حول المقاتلين المتطوعين الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا ويخشى أن يتم أسرهم من قبل القوات الروسية، قال بايدن "لقد تم إعلامي".
وقال بايدن للصحفيين بحسب "فرانس بريس": إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين، مضيفا "لا ينبغي للأمريكيين الذهاب إلى أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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