https://arabic.sputniknews.com/20220617/بعد-إصابته-بكورونا-تعيين-طبيب-خاص-جديد-لملك-المغرب-1063778916.html
بعد إصابته بكورونا... تعيين طبيب خاص جديد لملك المغرب
بعد إصابته بكورونا... تعيين طبيب خاص جديد لملك المغرب
أعلن الديوان الملكي المغربي، تعيين طبيب خاص جديد للملك محمد السادس، الذي شخصت إصابته أمس بفيروس كورونا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:25+0000
2022-06-17T14:25+0000
2022-06-17T14:25+0000
أخبار المغرب اليوم
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وتم تعيين لحسن بليمني "طبيبا خاصا لجلالة الملك ومديرا لمصحة القصر الملكي"، وفق المرسوم الملكي المنشور بالجريدة الرسمية.وبلميني الذي تم تعيينه خلفا لعبد العزيز الماعوني، هو بروفيسور مختص في الإنعاش والتخدير ويعمل في المستشفى العسكري بالرباط، وفق صحيفة "اليوم 24" المغربية.يشار إلى أن البيان الأول الذي أصدره الطبيب الجديد للملك هو إصابته بفيروس كورونا.وأمس الخميس، أعلن بليميني إصابة الملك بكورونا دون أعراض، مضيفا أنه وصف فترة راحة له لبضعة أيام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
بعد إصابته بكورونا... تعيين طبيب خاص جديد لملك المغرب
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أعلن الديوان الملكي المغربي، تعيين طبيب خاص جديد للملك محمد السادس، الذي شخصت إصابته أمس بفيروس كورونا.
وتم تعيين لحسن بليمني "طبيبا خاصا لجلالة الملك ومديرا لمصحة القصر الملكي"، وفق المرسوم الملكي المنشور بالجريدة الرسمية.
وبلميني الذي تم تعيينه خلفا لعبد العزيز الماعوني، هو بروفيسور مختص في الإنعاش والتخدير ويعمل في المستشفى العسكري بالرباط، وفق صحيفة "اليوم 24
" المغربية.
يشار إلى أن البيان الأول الذي أصدره الطبيب الجديد للملك هو إصابته بفيروس كورونا.
وأمس الخميس، أعلن بليميني إصابة الملك بكورونا
دون أعراض، مضيفا أنه وصف فترة راحة له لبضعة أيام.