https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-روسيا-ستستخدم-السلاح-النووي-لحماية-سيادتها-إذا-لزم-الأمر-1063787598.html
بوتين: روسيا ستستخدم السلاح النووي لحماية سيادتها إذا لزم الأمر
بوتين: روسيا ستستخدم السلاح النووي لحماية سيادتها إذا لزم الأمر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية سيادتها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:29+0000
2022-06-17T16:29+0000
2022-06-17T16:29+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن التهديد بالسلاح النووي: ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في سان بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا ستستخدم السلاح النووي لحماية سيادتها إذا لزم الأمر
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية سيادتها.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن التهديد بالسلاح النووي:
"نحن نسمع هذه اللهجة؛ من أين تأتي؟ من تصريحاتهم الخاصة، إما زلة لسان من أحد السياسيين غير المسؤولين، أو من مسؤول آخر على مستوى عالٍ جدًا، على مستوى وزارة الخارجية... لكن هل سنصمت؟ نرد بالطريقة المناسبة. وعندما نرد عليهم يقولون إن روسيا تهدد؛ نحن لا نهدد بشيء، ولكن يجب أن يعرف الجميع أنه لدينا (السلاح النووي)، وأننا سنستخدمه لحماية سيادتنا إذا لزم الأمر".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في سان بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.