https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-علاقتنا-بالبوسنة-والهرسك-تمر-ببعض-المشكلات-نتيجة-انضمامها-لحملة-العقوبات-ضد-روسيا-1063797772.html

بوتين: علاقتنا بالبوسنة والهرسك مستمرة وتتطور رغم انضمامها لحملة العقوبات

بوتين: علاقتنا بالبوسنة والهرسك مستمرة وتتطور رغم انضمامها لحملة العقوبات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن علاقة روسيا بالبوسنة والهرسك مستمرة وستتطور، رغم مرورها ببعض المشكلات نتيجة قرار البوسنة والهرسك الانضمام... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T21:59+0000

2022-06-17T21:59+0000

2022-06-17T22:08+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، خلال لقاء مع العضو الصربي بهيئة رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "ممتن لحضوركم منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. لسوء الحظ، تمر علاقتنا بالبوسنة والهرسك حاليًا ببعض الصعوبات نتيجة انضمامها لحملة العقوبات، لكننا نتفهم وضعكم ونقدره كثيرًا".وأضاف الرئيس الروسي، "على الرغم من جميع الصعوبات فإن الصلات بيننا باقية وستتطور، لا سيما مع أولئك الذين يريدون الحفاظ على تلك العلاقات، وعلى حد علمي أنت [دوديك] واحد منهم".ومن جانبه، قال دوديك "نحاول انتهاج سياستنا بعيدا عن أي نفوذ خارجي. لم نُرِد الانضمام إلى حملة العقوبات (ضد روسيا)".

https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-التدابير-الروسية-في-دونباس-مشروعة-تماما-على-عكس-تصرفات-واشنطن-في-ليبيا-أو-العراق-1063788295.html

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فلاديمير بوتين