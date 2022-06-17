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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-علاقتنا-بالبوسنة-والهرسك-تمر-ببعض-المشكلات-نتيجة-انضمامها-لحملة-العقوبات-ضد-روسيا-1063797772.html
بوتين: علاقتنا بالبوسنة والهرسك مستمرة وتتطور رغم انضمامها لحملة العقوبات
بوتين: علاقتنا بالبوسنة والهرسك مستمرة وتتطور رغم انضمامها لحملة العقوبات
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن علاقة روسيا بالبوسنة والهرسك مستمرة وستتطور، رغم مرورها ببعض المشكلات نتيجة قرار البوسنة والهرسك الانضمام... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:59+0000
2022-06-17T22:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، خلال لقاء مع العضو الصربي بهيئة رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "ممتن لحضوركم منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. لسوء الحظ، تمر علاقتنا بالبوسنة والهرسك حاليًا ببعض الصعوبات نتيجة انضمامها لحملة العقوبات، لكننا نتفهم وضعكم ونقدره كثيرًا".وأضاف الرئيس الروسي، "على الرغم من جميع الصعوبات فإن الصلات بيننا باقية وستتطور، لا سيما مع أولئك الذين يريدون الحفاظ على تلك العلاقات، وعلى حد علمي أنت [دوديك] واحد منهم".ومن جانبه، قال دوديك "نحاول انتهاج سياستنا بعيدا عن أي نفوذ خارجي. لم نُرِد الانضمام إلى حملة العقوبات (ضد روسيا)".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-التدابير-الروسية-في-دونباس-مشروعة-تماما-على-عكس-تصرفات-واشنطن-في-ليبيا-أو-العراق-1063788295.html
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فلاديمير بوتين

بوتين: علاقتنا بالبوسنة والهرسك مستمرة وتتطور رغم انضمامها لحملة العقوبات

21:59 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 22:08 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن علاقة روسيا بالبوسنة والهرسك مستمرة وستتطور، رغم مرورها ببعض المشكلات نتيجة قرار البوسنة والهرسك الانضمام إلى حملة العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع العضو الصربي بهيئة رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "ممتن لحضوركم منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. لسوء الحظ، تمر علاقتنا بالبوسنة والهرسك حاليًا ببعض الصعوبات نتيجة انضمامها لحملة العقوبات، لكننا نتفهم وضعكم ونقدره كثيرًا".
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
بوتين: التدابير الروسية في دونباس مشروعة تماما على عكس تصرفات واشنطن في ليبيا أو العراق
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وأضاف الرئيس الروسي، "على الرغم من جميع الصعوبات فإن الصلات بيننا باقية وستتطور، لا سيما مع أولئك الذين يريدون الحفاظ على تلك العلاقات، وعلى حد علمي أنت [دوديك] واحد منهم".
ومن جانبه، قال دوديك "نحاول انتهاج سياستنا بعيدا عن أي نفوذ خارجي. لم نُرِد الانضمام إلى حملة العقوبات (ضد روسيا)".
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