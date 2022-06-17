https://arabic.sputniknews.com/20220617/تحطم-طائرة-سو-25-في-منطقة-بيلغورود-غربي-روسيا-1063755681.html
تحطم طائرة "سو 25" في منطقة بيلغورود غربي روسيا
تحطم طائرة "سو 25" في منطقة بيلغورود غربي روسيا
تحطمت طائرة هجومية من طراز "سو 25" تابعة لقوات الفضاء الروسية بالقرب من مدينة بيلغورود، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لسلطات المدينة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:50+0000
2022-06-17T07:50+0000
2022-06-17T07:51+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "في السابع عشر من يونيو، تحطمت طائرة "سو -25" في منطقة بيلغورود خلال رحلة تدريبية مخطط لها".وأشار البيان إلى أن رجال الإنقاذ قاموا بإنقاذ الطيار أثناء الحادث، مؤكدا أنه لم يصب بأي أذى.وفقا للبيانات الأولية، حدثت حالة الطوارئ بسبب عطل فني. ولحسن الحظ لا يوجد دمار على الأراضي المأهولة، حيث تحطمت الطائرة في مكان مهجور.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-سو-25-ومسيرات-أوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1063690180.html
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روسيا
تحطم طائرة "سو 25" في منطقة بيلغورود غربي روسيا
07:50 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
تحطمت طائرة هجومية من طراز "سو 25" تابعة لقوات الفضاء الروسية بالقرب من مدينة بيلغورود، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لسلطات المدينة.
وجاء في البيان: "في السابع عشر من يونيو، تحطمت طائرة "سو -25" في منطقة بيلغورود خلال رحلة تدريبية مخطط لها".
وأشار البيان إلى أن رجال الإنقاذ قاموا بإنقاذ الطيار أثناء الحادث، مؤكدا أنه لم يصب بأي أذى.
وفقا للبيانات الأولية، حدثت حالة الطوارئ بسبب عطل فني. ولحسن الحظ لا يوجد دمار على الأراضي المأهولة، حيث تحطمت الطائرة في مكان مهجور.