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جمهورية دونيتسك الشعبية بصدد تصدير المنتجات إلى سوريا عبر ميناء ماريوبول
جمهورية دونيتسك الشعبية بصدد تصدير المنتجات إلى سوريا عبر ميناء ماريوبول
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T17:49+0000
2022-06-17T17:49+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
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وأضاف بوشيلين، اليوم الجمعة: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".وأشار دينيس بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".وشكر بوشيلين الرئيس بشار الأسد على "اهتمامه بجمهوريتي دونباس وعلى اعترافه الرسمي بها، وبحسب قوله، فإن سوريا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لديهما نفس الأعداء والأصدقاء".وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد البدء الرسمي في إجراءات الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم الإعلان عن هذا القرار خلال زيارة وفد من الجمهورية برئاسة وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا إلى دمشق.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/سوريا-تعزز-التعاون-الإعلامي-مع-كوريا-الشمالية-1063762613.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

جمهورية دونيتسك الشعبية بصدد تصدير المنتجات إلى سوريا عبر ميناء ماريوبول

17:49 GMT 17.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.
وأضاف بوشيلين، اليوم الجمعة: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".
وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".

"بالنظر إلى أن لدينا فائضًا من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال".

وأشار دينيس بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".
مبنى وزارة الإعلام السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
سوريا تعزز "التعاون الإعلامي" مع كوريا الشمالية
10:25 GMT
وشكر بوشيلين الرئيس بشار الأسد على "اهتمامه بجمهوريتي دونباس وعلى اعترافه الرسمي بها، وبحسب قوله، فإن سوريا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لديهما نفس الأعداء والأصدقاء".
وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد البدء الرسمي في إجراءات الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم الإعلان عن هذا القرار خلال زيارة وفد من الجمهورية برئاسة وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا إلى دمشق.
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