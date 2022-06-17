https://arabic.sputniknews.com/20220617/حقيقة-عودة-مسلسل-صراع-العروش-من-خلال-جون-سنو-1063794955.html

حقيقة عودة مسلسل "صراع العروش" من خلال "جون سنو"

حقيقة عودة مسلسل "صراع العروش" من خلال "جون سنو"

عاد الحديث عن المسلسل التلفزيوني الشهير "صراع العروش" بين مستخدمي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، وذلك بعد تداول أنباء عن تقديم جزء جديد منه.‏ 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T20:03+0000

2022-06-17T20:03+0000

2022-06-17T20:03+0000

منوعات

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/24/1039312414_0:0:2101:1182_1920x0_80_0_0_886be6487ada7edbf62b5b2ef929f6f1.jpg

وذكر موقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي حصريا أن هناك مشروعا محتمل لتقديم مسلسل تلفزيوني جديد، يمتحور حول "جون سنو"، وهو أحد الأبطال الرئيسيين لمسلسل "صراع العروش"، الذي اختتم آخر مواسمه في عام 2019.وأضاف أنه في حال الاستقرار على المشروع الجديد، سيواصل الممثل، كيت هارينغتون، تجسيد دور "جون سنو" في المسلسل، المستوحى من عالم كتب الخيال من تأليف، بجورج آر آر مارتن.ويعتبر مسلسل "جون سنو" المزعوم هو الأول من المسلسلات الفرعية التي تم الإعلان عنها ليكون تكملة لـ"صراع العروش".وفي أحداث مسلسل "صراع العروش"، كان يُعتقد سابقا أن "جو سنو" هو الابن اللقيط لـ"نيد ستارك"، الذي أدرك أنه يمكن أن يكون وريثا للعرش الحديدي، وفي المشاهد الأخيرة للموسم الثامن من المسلسل، ذهب سنو إلى المنفى من ويستروس، من أجل بدء حياة جديدة.وليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الوجوه المألوفة القليلة التي كانت لا تزال تعيش حتى نهاية "صراع العروش" من الممكن أن يظهروا في المسلسل الجديد، مثل أخوات "جون سنو" غير الأشقاء، "آريا ستارك" وتلعب دورها الممثلة، مايسي وليامز، و"سانسا ستارك"، وتجسدها الممثلة، صوفي تيرنر.يشار إلى أن شبكة "إتش بي أو" الأمريكية أعلنت عن تقديم مسلسلات ستتناول أحداث ما قبل مسلسل "صراع العروش"، وأبرزها "House of the Dragon" (منزل التنين)، والذي تدور أحداثه قبل 200 عام من المسلسل الشهير، وسيبدأ عرضه في 21 أغسطس/ آب المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20201229/السلطات-الصينية-تعتقل-مشتبه-به-في-تسميم-مطور-لعبة-صراع-العروش-1047652503.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, مجتمع