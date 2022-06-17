https://arabic.sputniknews.com/20220617/حكومة-ساحل-العاج-تعتزم-مضاعفة-التجارة-مع-روسيا-خلال-السنوات-المقبلة-1063789093.html
حكومة ساحل العاج تعتزم مضاعفة التجارة مع روسيا خلال السنوات المقبلة
حكومة ساحل العاج تعتزم مضاعفة التجارة مع روسيا خلال السنوات المقبلة
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بساحل العاج، طاهي دوي، إنه رغم العلاقات الجيدة بين بلاده والجانب الروسي، إلا أن العلاقات التجارية لا تزال ضعيفة، مشيرا إلى رغبة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:53+0000
2022-06-17T16:53+0000
2022-06-17T16:53+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال طاهي دوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن حجم التبادل التجاري بين روسيا وساحل العاج: "العلاقات بين البلدين قديمة وجيدة؛ لكن مع ذلك، من الناحية التجارية، لا تزال العلاقات ضعيفة. اليوم، نسبة استيرادات ساحل العاج من روسيا تبلغ 15 في المئة؛ نعلم أن حكوماتنا تخطط لمضاعفة التجارة في السنوات الخمس المقبلة".وعن توقعاته من المنتدى وما إذا كانت هناك مشاريع محددة يرغب في مناقشتها مع الجانب الروسي قال طاهي دوي: "نأمل خلال المنتدي في أن نلتقي بالعاملين في المجال الاقتصادي الروسي لتشجيعهم على القدوم والزيارة والاستثمار في ساحل العاج. إننا ننظر بإمكانيات تطوير جميع مجالات التعاون، ومنها الصحة والعقارات والزراعة والصناعة وغيرها".وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة بساحل العاج إلى أن بلاده تتبادل مع روسيا سلعا في إطار الصناعة الزراعية والتعدين والطاقة والبنية التحتية، مشيرا رغبة بلاده في العمل على تصدير المزيد من المنتجات الزراعية إلى روسيا من جهة، وأن تقدم روسيا المساعدة في تطوير الصناعة الزراعية وصناعة الطيران بمعداتها وتقنياتها من جهة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/المشاركة-العراقية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-العقوبات-على-روسيا-تعتبر-إساءة-للاقتصاد-العالمي-1063782163.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا
حكومة ساحل العاج تعتزم مضاعفة التجارة مع روسيا خلال السنوات المقبلة
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قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بساحل العاج، طاهي دوي، إنه رغم العلاقات الجيدة بين بلاده والجانب الروسي، إلا أن العلاقات التجارية لا تزال ضعيفة، مشيرا إلى رغبة بلاده في تشجيع العاملين في المجال الاقتصادي الروسي على الاستثمار هناك، واعتزام ساحل العاج مضاعفة التجارة مع روسيا خلال السنوات المقبلة.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال طاهي دوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن حجم التبادل التجاري بين روسيا وساحل العاج: "العلاقات بين البلدين قديمة وجيدة؛ لكن مع ذلك، من الناحية التجارية، لا تزال العلاقات ضعيفة. اليوم، نسبة استيرادات ساحل العاج من روسيا تبلغ 15 في المئة؛ نعلم أن حكوماتنا تخطط لمضاعفة التجارة في السنوات الخمس المقبلة".
وعن توقعاته من المنتدى وما إذا كانت هناك مشاريع محددة يرغب في مناقشتها مع الجانب الروسي قال طاهي دوي: "نأمل خلال المنتدي في أن نلتقي بالعاملين في المجال الاقتصادي الروسي لتشجيعهم على القدوم والزيارة والاستثمار في ساحل العاج. إننا ننظر بإمكانيات تطوير جميع مجالات التعاون، ومنها الصحة والعقارات والزراعة والصناعة وغيرها".
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة بساحل العاج إلى أن بلاده تتبادل مع روسيا
سلعا في إطار الصناعة الزراعية والتعدين والطاقة والبنية التحتية، مشيرا رغبة بلاده في العمل على تصدير المزيد من المنتجات الزراعية إلى روسيا من جهة، وأن تقدم روسيا المساعدة في تطوير الصناعة الزراعية وصناعة الطيران بمعداتها وتقنياتها من جهة أخرى.