https://arabic.sputniknews.com/20220617/دينيغو-من-الصعب-توقع-قدرة-ألمانيا-وفرنسا-وإيطاليا-على-تصحيح-موقف-كييف-1063752792.html

دينيغو: من الصعب توقع قدرة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تصحيح موقف كييف

دينيغو: من الصعب توقع قدرة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تصحيح موقف كييف

صرح وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، أنه لا يرى أي جدوى من المفاوضات مع كييف، ولا يوجد شيء للتفاوض مع الفريق الحالي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T06:42+0000

2022-06-17T06:42+0000

2022-06-17T06:55+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

مفاوضات

أخبار ألمانيا

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال دينيغو لوكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على هامش أشغال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، اليوم الجمعة: "أتذكر نفس الموقف مع تركيا، عندما فعلوا ذلك، وماذا؟ النقطة المهمة هي عدم القدرة على التفاوض من جانب أولئك الذين تعتبرهم أوكرانيا اليوم مفاوضين. لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع هؤلاء الأشخاص". هذا وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك عنها.وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، التي يوجد فيها مطار دولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html

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أخبار أوكرانيا, مفاوضات, أخبار ألمانيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي