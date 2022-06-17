https://arabic.sputniknews.com/20220617/دينيغو-من-الصعب-توقع-قدرة-ألمانيا-وفرنسا-وإيطاليا-على-تصحيح-موقف-كييف-1063752792.html
دينيغو: من الصعب توقع قدرة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تصحيح موقف كييف
دينيغو: من الصعب توقع قدرة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تصحيح موقف كييف
صرح وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، أنه لا يرى أي جدوى من المفاوضات مع كييف، ولا يوجد شيء للتفاوض مع الفريق الحالي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:42+0000
2022-06-17T06:42+0000
2022-06-17T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مفاوضات
أخبار ألمانيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال دينيغو لوكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على هامش أشغال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، اليوم الجمعة: "أتذكر نفس الموقف مع تركيا، عندما فعلوا ذلك، وماذا؟ النقطة المهمة هي عدم القدرة على التفاوض من جانب أولئك الذين تعتبرهم أوكرانيا اليوم مفاوضين. لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع هؤلاء الأشخاص". هذا وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك عنها.وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، التي يوجد فيها مطار دولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, مفاوضات, أخبار ألمانيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
دينيغو: من الصعب توقع قدرة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تصحيح موقف كييف
06:42 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 06:55 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
صرح وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، أنه لا يرى أي جدوى من المفاوضات مع كييف، ولا يوجد شيء للتفاوض مع الفريق الحالي.
وقال دينيغو لوكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على هامش أشغال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، اليوم الجمعة: "أتذكر نفس الموقف مع تركيا، عندما فعلوا ذلك، وماذا؟ النقطة المهمة هي عدم القدرة على التفاوض من جانب أولئك الذين تعتبرهم أوكرانيا اليوم مفاوضين. لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع هؤلاء الأشخاص".
وأضاف: "ليس لديهم شرف ولا ضمير. ما هو الهدف - فقط لإظهار الولاء للعملية. سواء كان ذلك ضروريا (لاستئناف المفاوضات) في هذه المرحلة أم لا، فإن الجانب الروسي سيقرر. ونتوقع من المجتمع الدولي أن يفعل ذلك. سيتمكنون بطريقة ما من تصحيح موقف أوكرانيا "لو أرادوا ذلك، لكانوا قد فعلوا ذلك منذ وقت طويل. وإذا لم يفعلوا ذلك، فهناك بعض الأسباب بطبيعة الحال، لن يتحدثوا عنها بصوت عال".
هذا وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك عنها.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد
بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.
"لن تتفاوض فرنسا ولا ألمانيا مع روسيا بدلا من أوكرانيا.. سنشارك في المفاوضات كقوى أوروبية، لكننا لن نتفاوض أبدا نيابة عن أوكرانيا"، وفقا لماكرون.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".
وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، التي يوجد فيها مطار دولي.