رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لا يزال أمامها الكثير الذي ينبغي أن تقوم به من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب تصريحات نشرتها أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضربت مثالا لما ينبغي ان تقوم أوكرانيا به، مثل ما يتعلق بـ"حكم القلة، ومكافحة الفساد".
Ukraine has already implemented roughly 70 % of 🇪🇺 rules, norms and standards.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights.
The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq
وقالت: "نفذت أوكرانيا بالفعل ما يقرب من 70 % من القواعد والأعراف والمعايير، ومع ذلك، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به بشأن سيادة القانون، وحكم القلة، ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن التقدم في ملف انضمام أوكرانيا يتعلق بأوكرانيا نفسها، قائلة: "هذه العملية تتم على أساس الجدارة، لذا فإن التقدم يعتمد كليا على أوكرانيا".
Ukrainians are ready to die for the European perspective.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l
وتحدثت أورسولا عن ما وصفته بالمنظور الأوروبي، مؤكدة أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وعلقت قائلة: "نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".
وبخصوص انضمام جورجيا، قالت أورسولا: "يجب على جورجيا الآن أن تتحد سياسيًا لتصميم مسار واضح نحو الإصلاح الهيكلي والاتحاد الأوروبي".
Georgia must now come together politically to design a clear path towards structural reform and the EU.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
So we recommend 🇬🇪 to grant the European perspective, but to come back and assess how it meets a number of conditions before granting it candidate status.
وأوصت المسؤولة الأوروبية "بمنح المنظور الأوروبي" مشترطة "العودة وتقييم مدى استيفائه لعدد من الشروط قبل منحه قاعدة المرشح".
وفي المقابل منحت مولدوفا وضع المرشح، مشيرة إلى أنها "ستجري إصلاحات"، وأنها "على مسار أوروبي حقيقي مؤيد للإصلاح ومكافحة الفساد".