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https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لا يزال أمامها الكثير الذي ينبغي أن تقوم به من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:24+0000
2022-06-17T11:24+0000
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وحسب تصريحات نشرتها أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضربت مثالا لما ينبغي ان تقوم أوكرانيا به، مثل ما يتعلق بـ"حكم القلة، ومكافحة الفساد".وقالت: "نفذت أوكرانيا بالفعل ما يقرب من 70 % من القواعد والأعراف والمعايير، ومع ذلك، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به بشأن سيادة القانون، وحكم القلة، ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية".ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن التقدم في ملف انضمام أوكرانيا يتعلق بأوكرانيا نفسها، قائلة: "هذه العملية تتم على أساس الجدارة، لذا فإن التقدم يعتمد كليا على أوكرانيا".وتحدثت أورسولا عن ما وصفته بالمنظور الأوروبي، مؤكدة أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وعلقت قائلة: "نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".وبخصوص انضمام جورجيا، قالت أورسولا: "يجب على جورجيا الآن أن تتحد سياسيًا لتصميم مسار واضح نحو الإصلاح الهيكلي والاتحاد الأوروبي".وأوصت المسؤولة الأوروبية "بمنح المنظور الأوروبي" مشترطة "العودة وتقييم مدى استيفائه لعدد من الشروط قبل منحه قاعدة المرشح".وفي المقابل منحت مولدوفا وضع المرشح، مشيرة إلى أنها "ستجري إصلاحات"، وأنها "على مسار أوروبي حقيقي مؤيد للإصلاح ومكافحة الفساد".
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المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد

11:24 GMT 17.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لا يزال أمامها الكثير الذي ينبغي أن تقوم به من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب تصريحات نشرتها أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضربت مثالا لما ينبغي ان تقوم أوكرانيا به، مثل ما يتعلق بـ"حكم القلة، ومكافحة الفساد".
وقالت: "نفذت أوكرانيا بالفعل ما يقرب من 70 % من القواعد والأعراف والمعايير، ومع ذلك، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به بشأن سيادة القانون، وحكم القلة، ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن التقدم في ملف انضمام أوكرانيا يتعلق بأوكرانيا نفسها، قائلة: "هذه العملية تتم على أساس الجدارة، لذا فإن التقدم يعتمد كليا على أوكرانيا".
وتحدثت أورسولا عن ما وصفته بالمنظور الأوروبي، مؤكدة أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وعلقت قائلة: "نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".
وبخصوص انضمام جورجيا، قالت أورسولا: "يجب على جورجيا الآن أن تتحد سياسيًا لتصميم مسار واضح نحو الإصلاح الهيكلي والاتحاد الأوروبي".
وأوصت المسؤولة الأوروبية "بمنح المنظور الأوروبي" مشترطة "العودة وتقييم مدى استيفائه لعدد من الشروط قبل منحه قاعدة المرشح".
وفي المقابل منحت مولدوفا وضع المرشح، مشيرة إلى أنها "ستجري إصلاحات"، وأنها "على مسار أوروبي حقيقي مؤيد للإصلاح ومكافحة الفساد".
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