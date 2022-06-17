https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لا يزال أمامها الكثير الذي ينبغي أن تقوم به من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:24+0000

2022-06-17T11:24+0000

2022-06-17T11:24+0000

المفوضية الأوروبية

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وحسب تصريحات نشرتها أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضربت مثالا لما ينبغي ان تقوم أوكرانيا به، مثل ما يتعلق بـ"حكم القلة، ومكافحة الفساد".وقالت: "نفذت أوكرانيا بالفعل ما يقرب من 70 % من القواعد والأعراف والمعايير، ومع ذلك، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به بشأن سيادة القانون، وحكم القلة، ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية".ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن التقدم في ملف انضمام أوكرانيا يتعلق بأوكرانيا نفسها، قائلة: "هذه العملية تتم على أساس الجدارة، لذا فإن التقدم يعتمد كليا على أوكرانيا".وتحدثت أورسولا عن ما وصفته بالمنظور الأوروبي، مؤكدة أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وعلقت قائلة: "نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".وبخصوص انضمام جورجيا، قالت أورسولا: "يجب على جورجيا الآن أن تتحد سياسيًا لتصميم مسار واضح نحو الإصلاح الهيكلي والاتحاد الأوروبي".وأوصت المسؤولة الأوروبية "بمنح المنظور الأوروبي" مشترطة "العودة وتقييم مدى استيفائه لعدد من الشروط قبل منحه قاعدة المرشح".وفي المقابل منحت مولدوفا وضع المرشح، مشيرة إلى أنها "ستجري إصلاحات"، وأنها "على مسار أوروبي حقيقي مؤيد للإصلاح ومكافحة الفساد".

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