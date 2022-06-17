https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-الوزراء-البريطاني-يزور-كييف-للمرة-الثانية--1063782895.html
رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية
رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف وأعرب عن سعادته بالعودة إلى أوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:23+0000
2022-06-17T15:23+0000
2022-06-17T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بوريس جونسون
زيارة
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وكتب جونسون على "تويتر": "من الرائع أن أكون في كييف مرة أخرى".وأرفق رئيس الوزراء البريطاني صورة تظهره مع فلاديمير زيلينسكي.وأكد رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه ناقشوا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي.وكتب يرماك في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام": "اليوم، التقى فلاديمير زيلينسكي والفريق الحكومي مع صديقنا وحليفنا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ناقشنا مع بوريس الحاجة إلى توفير أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي، ودعم اقتصادي لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا، ولا سيما مقترحات مجموعة McFaul-Yermak الدولية، وكذلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا".في وقت سابق، ظهرت معلومات عن وجود جونسون في كييف في وسائل الإعلام البريطانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, زيارة
رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية
15:23 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف وأعرب عن سعادته بالعودة إلى أوكرانيا.
وكتب جونسون على "تويتر": "من الرائع أن أكون في كييف مرة أخرى".
وأرفق رئيس الوزراء البريطاني صورة تظهره مع فلاديمير زيلينسكي.
وأكد رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه ناقشوا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي.
وكتب يرماك في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام": "اليوم، التقى فلاديمير زيلينسكي والفريق الحكومي مع صديقنا وحليفنا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ناقشنا مع بوريس الحاجة إلى توفير أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي، ودعم اقتصادي لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا، ولا سيما مقترحات مجموعة McFaul-Yermak الدولية، وكذلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
في وقت سابق، ظهرت معلومات عن وجود جونسون في كييف في وسائل الإعلام البريطانية.