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رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية
رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف وأعرب عن سعادته بالعودة إلى أوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:23+0000
2022-06-17T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بوريس جونسون
زيارة
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وكتب جونسون على "تويتر": "من الرائع أن أكون في كييف مرة أخرى".وأرفق رئيس الوزراء البريطاني صورة تظهره مع فلاديمير زيلينسكي.وأكد رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه ناقشوا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي.وكتب يرماك في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام": "اليوم، التقى فلاديمير زيلينسكي والفريق الحكومي مع صديقنا وحليفنا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ناقشنا مع بوريس الحاجة إلى توفير أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي، ودعم اقتصادي لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا، ولا سيما مقترحات مجموعة McFaul-Yermak الدولية، وكذلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا".في وقت سابق، ظهرت معلومات عن وجود جونسون في كييف في وسائل الإعلام البريطانية.
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أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, زيارة

رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف للمرة الثانية

15:23 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 17.06.2022)
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании / الذهاب إلى بنك الصورزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف
زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف وأعرب عن سعادته بالعودة إلى أوكرانيا.
وكتب جونسون على "تويتر": "من الرائع أن أكون في كييف مرة أخرى".
وأرفق رئيس الوزراء البريطاني صورة تظهره مع فلاديمير زيلينسكي.
وأكد رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه ناقشوا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي.
وكتب يرماك في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام": "اليوم، التقى فلاديمير زيلينسكي والفريق الحكومي مع صديقنا وحليفنا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ناقشنا مع بوريس الحاجة إلى توفير أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي، ودعم اقتصادي لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا، ولا سيما مقترحات مجموعة McFaul-Yermak الدولية، وكذلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
في وقت سابق، ظهرت معلومات عن وجود جونسون في كييف في وسائل الإعلام البريطانية.
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