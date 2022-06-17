https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-بعثة-الحج-الإيرانية-يصل-المدينة-المنورة-1063797109.html
رئيس بعثة الحج الإيرانية يصل المدينة المنورة
رئيس بعثة الحج الإيرانية يصل المدينة المنورة
وصل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، صادق حسيني، العمرة إلى المدينة المنورة في السعودية، وكان في استقباله في المطار بعض مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:29+0000
2022-06-17T21:29+0000
2022-06-17T21:29+0000
مؤسسة الحج الإيرانية
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ومن المقرر أن يقوم رئيس منظمة الحج الإيراني بالإشراف عن كثب على العمليات التنفيذية للحج ومتابعة الأمور المتعلقة بالحجاج الإيرانيين.وسيؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوحي يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز، وفقا لوكالة أرنا.وستكون عودة الحجاج الإيرانيين إلى طهران حتى يوم 29 يوليو/تموز وهو اليوم الأخير من شهر ذي الحجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/خامنئي-فتح-باب-الحج-أمام-الإيرانيين-وغيرهم-بشارة-كبرى-1063271889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مؤسسة الحج الإيرانية
رئيس بعثة الحج الإيرانية يصل المدينة المنورة
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وصل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، صادق حسيني، العمرة إلى المدينة المنورة في السعودية، وكان في استقباله في المطار بعض مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية ومجموعة من مدراء لجنة الحج الإيرانية.
ومن المقرر أن يقوم رئيس منظمة الحج الإيراني بالإشراف عن كثب على العمليات التنفيذية
للحج ومتابعة الأمور المتعلقة بالحجاج الإيرانيين.
وسيؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوحي يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز، وفقا
لوكالة أرنا.
وستكون عودة الحجاج الإيرانيين إلى طهران حتى يوم 29 يوليو/تموز وهو اليوم الأخير من شهر ذي الحجة.