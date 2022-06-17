https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-دبليو-دبليو-إي-يتنازل-عن-منصبه-في-الشركة-أثناء-التحقيق-معه-بقضية-سوء-السلوك-1063792239.html
رئيس "دبليو دبليو إي" يتنازل عن منصبه في الشركة أثناء التحقيق معه بقضية "سوء السلوك"
رئيس "دبليو دبليو إي" يتنازل عن منصبه في الشركة أثناء التحقيق معه بقضية "سوء السلوك"
أعلن الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة الأمريكي "WWE"، اليوم الجمعة، أن رئيسه التنفيذي، فينس ماكمان، قد تخلى عن مسؤولياته القيادية، بينما تحقق الشركة في مزاعم... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T18:15+0000
2022-06-17T18:15+0000
2022-06-17T18:15+0000
منوعات
مجتمع
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وذكرت "WWE" في بيان لها أن مجلس إدارة الشركة قام بتعيين ابنة ماكمان، ستيفاني ماكمان، كرئيس تنفيذي مؤقت ورئيسة، لحين انتهاء التحقيق مع والدها.وقال فينس ماكمان في البيان: "لقد تعهدت بتعاوني الكامل في التحقيق الذي تجريه اللجنة الخاصة، وسأبذل قصارى جهدي لدعم التحقيق، كما أنني تعهدت بقبول نتائج ونتائج التحقيق مهما كانت".من ناحيتها، قالت ستيفاني ماكمان، التي تولت منصب والدها بصفة مؤقتة، أنها ستدعم التحقيق الجاري.وقالت في البيان: "أحب هذه الشركة، وأنا ملتزمة بالعمل مع المديرين المستقلين لتعزيز ثقافتنا وشركتنا، ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن يكون لدينا مكان عمل آمن وتعاوني".وقال مجلس إدارة شركة "WWE" إنه يحقق مع كل من فينس ماكمان، ورئيس علاقات المواهب، جون لورينيتيس، بشأن "سوء السلوك المزعوم"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهما.لكن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن التحقيق يتناول دفع فينس ماكمان مبلغ 3 ملايين دولار لموظفة سابقة بالشركة، في مقابل تكتمها على خوضه علاقة معها.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-اتحاد-المصارعة-الحرة-wwe-يخضع-للتحقيق-بسبب-أزمة-أخلاقية-1063749355.html
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منوعات, مجتمع
رئيس "دبليو دبليو إي" يتنازل عن منصبه في الشركة أثناء التحقيق معه بقضية "سوء السلوك"
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أعلن الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة الأمريكي "WWE"، اليوم الجمعة، أن رئيسه التنفيذي، فينس ماكمان، قد تخلى عن مسؤولياته القيادية، بينما تحقق الشركة في مزاعم سوء السلوك المرفوعة ضده.
وذكرت "WWE" في بيان لها
أن مجلس إدارة الشركة قام بتعيين ابنة ماكمان، ستيفاني ماكمان، كرئيس تنفيذي مؤقت ورئيسة، لحين انتهاء التحقيق مع والدها.
وقال فينس ماكمان في البيان: "لقد تعهدت بتعاوني الكامل في التحقيق الذي تجريه اللجنة الخاصة، وسأبذل قصارى جهدي لدعم التحقيق، كما أنني تعهدت بقبول نتائج ونتائج التحقيق مهما كانت".
من ناحيتها، قالت ستيفاني ماكمان، التي تولت منصب والدها بصفة مؤقتة، أنها ستدعم التحقيق الجاري.
وقالت في البيان: "أحب هذه الشركة، وأنا ملتزمة بالعمل مع المديرين المستقلين لتعزيز ثقافتنا وشركتنا، ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن يكون لدينا مكان عمل آمن وتعاوني".
وقال مجلس إدارة شركة "WWE" إنه يحقق مع كل من فينس ماكمان، ورئيس علاقات المواهب، جون لورينيتيس، بشأن "سوء السلوك المزعوم"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهما.
لكن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن التحقيق يتناول دفع فينس ماكمان مبلغ 3 ملايين دولار لموظفة سابقة بالشركة، في مقابل تكتمها على خوضه علاقة معها.