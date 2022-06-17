https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-سبيربنك-الاقتصاد-الروسي-ينفذ-الآن-سياسة-القنوات-نحو-الشرق---1063753319.html
رئيس سبيربنك: الاقتصاد الروسي ينفذ الآن سياسة "القنوات نحو الشرق"
رئيس سبيربنك: الاقتصاد الروسي ينفذ الآن سياسة "القنوات نحو الشرق"
قال رئيس سبيربنك، غيرمان غريف، إن الاقتصاد الروسي بدأ بتنفيذ سياسة "القنوات نحو الشرق". 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:57+0000
2022-06-17T06:57+0000
2022-06-17T07:05+0000
روسيا
اقتصاد
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دعا غريف لمناقشة صورة الاقتصاد الروسي في الأفق حتى عام 2030، وأضاف: "بالطبع، ستكون هذه سنوات صعبة سيتعين علينا جميعا العيش فيها والتكيف معها. لكن 2030 هو الأفق الوحيد، والأكثر عقلانية الذي يجب اتخاذه لبناء سيناريوهات اقتصادية".وتابع: "لقد أطلقنا على السيناريو الأول بشكل مشروط "القنوات نحو الشرق"، ويجري بالفعل تنفيذ هذا السيناريو. نعني بكلمة "القنوات" جميع سلع التصدير الروسية التقليدية".وفقا لغريف، تم بالفعل إعادة توجيه 73% من إمدادات النفط الروسية في مارس ومايو إلى دول لم تفرض عقوبات ضد روسيا.وشدد على أنه: "بالطبع، هناك مشاكل تتعلق باللوجستيات والخصومات، ولكن مع ذلك، ليس من المنطقي للغاية إعادة توجيه مثل هذه التدفقات في مثل هذا الوقت، لكننا نرى أن هذا يحدث بالفعل، لكن هذا لا يكفي بالطبع. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتكييف هيكل اقتصادنا بأكمله".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/سبيربنك-يعيد-السماح-بإجراء-التسويات-في-اتفاقيات-التجارية-الخارجية-باليوان-1063752585.html
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روسيا, اقتصاد
رئيس سبيربنك: الاقتصاد الروسي ينفذ الآن سياسة "القنوات نحو الشرق"
06:57 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قال رئيس سبيربنك، غيرمان غريف، إن الاقتصاد الروسي بدأ بتنفيذ سياسة "القنوات نحو الشرق".
دعا غريف لمناقشة صورة الاقتصاد الروسي في الأفق حتى عام 2030، وأضاف: "بالطبع، ستكون هذه سنوات صعبة سيتعين علينا جميعا العيش فيها والتكيف معها. لكن 2030 هو الأفق الوحيد، والأكثر عقلانية الذي يجب اتخاذه لبناء سيناريوهات اقتصادية".
وتابع: "لقد أطلقنا على السيناريو الأول بشكل مشروط "القنوات نحو الشرق"، ويجري بالفعل تنفيذ هذا السيناريو.
نعني بكلمة "القنوات" جميع سلع التصدير الروسية التقليدية".
وفقا لغريف، تم بالفعل إعادة توجيه 73% من إمدادات النفط الروسية في مارس ومايو إلى دول لم تفرض عقوبات ضد روسيا.
وشدد على أنه: "بالطبع، هناك مشاكل تتعلق باللوجستيات والخصومات، ولكن مع ذلك، ليس من المنطقي للغاية إعادة توجيه مثل هذه التدفقات في مثل هذا الوقت، لكننا نرى أن هذا يحدث بالفعل، لكن هذا لا يكفي بالطبع. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتكييف هيكل اقتصادنا بأكمله".