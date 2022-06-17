https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-مطار-هيثرو-يكشف-معاناة-صناعة-الطيران-من-نقص-اليد-العاملة-1063766989.html

رئيس مطار هيثرو يكشف معاناة صناعة الطيران من نقص اليد العاملة

رئيس مطار هيثرو يكشف معاناة صناعة الطيران من نقص اليد العاملة

قال جون هولاند-كاي، رئيس مطار هيثرو في لندن، إن "استعادة المؤشرات السابقة بمجال أعمال المطارات قد يستغرق ما يصل إلى عام ونصف العام بعد تخفيض كبير في عدد... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:40+0000

2022-06-17T11:40+0000

2022-06-17T11:40+0000

بريطانيا

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وقال هولاند-كاي لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "أعتقد أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 18 شهرًا حتى تعود الصناعة بأكملها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهذا ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في جميع أنحاء أوروبا".ووفقًا له، وقبل بدء الجائحة، كانت تتألف الطواقم الأرضية للمطارات في جميع أنحاء أوروبا من 250 ألفا، بينما الآن هذا الرقم هو 120 ألفًا فقط.واعتبر هولاند-كاي أن "النقص الحاد في الموظفين الأرضيين، بما في ذلك عمال الأمن والأمتعة وموظفو الطيران، أدى إلى اضطرابات كبيرة في حسن سير المطارات، ما أدى بدوره إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية قبل وقت قصير من المغادرة".ولطالما عانت المطارات البريطانية من العمل وسط نقص العمالة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وجائحة فيروس كورونا، ونتيجة لذلك، وفي ظل ظروف إغلاق الحدود، تم إلغاء عدد كبير من الوظائف، والتي أصبحت الآن بحاجة ماسة إلى التجديد، حسبما ذكر نفس المصدر.وتقطعت السبل بآلاف البريطانيين في الخارج أو لم يتمكنوا من مغادرة المملكة المتحدة بسبب اضطرابات المطار الرئيسية خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

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