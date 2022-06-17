https://arabic.sputniknews.com/20220617/ربع-الأمريكيين-المغتربين-يخططون-للتخلي-عن-جنسيتهم-1063793728.html

ربع الأمريكيين المغتربين يخططون للتخلي عن جنسيتهم

ربع الأمريكيين المغتربين يخططون للتخلي عن جنسيتهم

يشعر الأمريكيون الذين يعيشون في الخارج والذين يواجهون أعباء ضريبية كبيرة، بالإحباط الشديد لدرجة كافية لدفع بعضهم إلى التخلي عن جنسيتهم الأمريكية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T19:20+0000

2022-06-17T19:20+0000

2022-06-17T19:20+0000

اقتصاد

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب مسح أجرته مؤسسة "غرين باك إكسبات تاكس سيرفسيز" المختصة بخدمات الضرائب في الولايات الممتحدة، فإن 1 من كل 4 مغتربين أمريكيين يفكرون جديا أو يخططون بالفعل للتخلي عن جنسيتهم الأمريكية.عبء تقديم الضرائب الأمريكية هو السبب الرئيسي وراء رغبة المغتربين في التخلي عن الجنسية الأمريكية، وفقا للمسح الذي شمل 3200 مغترب أمريكي يعيشون في 121 دولة.وقال ديفيد ماكيغان، المؤسس المشارك للمؤسسة: "لديك أشخاص يفعلون ما يبدو لهم وكأنه أشياء عادية جدا، مثل الادخار للتقاعد، أو شراء منزل، لكن عندما تفعل ذلك في الخارج، في بعض الأحيان يمكنك أن تضع نفسك في الكثير من المتاعب".يجب على المغتربين الأمريكيين دفع ضرائب الدخل السنوية على الأرباح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رواتبهم وأرباحهم التجارية ودخل الاستثمار والمزيد، والتي تتضمن تقديم ودفع الضرائب في بلدين، بحسب "سي إن بي سي".في حين أن الولايات المتحدة لديها تدابير لمنع الازدواج الضريبي، مثل استبعاد الدخل الأجنبي والائتمان الضريبي، لا يزال العديد من المغتربين يعارضون بعض المتطلبات بسبب الالتزام الزمني ونفقات إعداد تلك الإقرارات.علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن نحو 80% من المغتربين الأمريكيين لا يشعرون بضرورة دفع ضرائب الولايات المتحدة أثناء إقامتهم في الخارج.بالإضافة إلى ذلك، يجب على بعض الأمريكيين الإبلاغ عن الحسابات الأجنبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية سنويا من خلال تقرير الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية، أو من المحتمل أن يواجهوا عقوبات صارمة.

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اقتصاد, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية