https://arabic.sputniknews.com/20220617/رسالة-من-رئيس-الحكومة-الأردنية-إلى-نظيره-الجزائري-تتعلق-بتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1063752969.html
رسالة من رئيس الحكومة الأردنية إلى نظيره الجزائري تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
رسالة من رئيس الحكومة الأردنية إلى نظيره الجزائري تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
بعث رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، برسالة إلى نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، أكد خلالها رغبة المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:43+0000
2022-06-17T06:43+0000
2022-06-17T06:43+0000
أخبار الأردن
الجزائر
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وحسب وكالة عمون الأردنية، فقد استقبل الوزير الأول في الجزائر أيمن عبد الرحمن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.الرسالة تضمنت تأكيد رغبة المملكة في تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.وتم خلال اللقاء "بحث إمكانية التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي والمناجم وإعادة تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين واستثناء الأردن من قرار حظر تصدير السكر، وكذلك موعد عقد اجتماع اللجنة المشتركة في عمان قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/رسالة-من-الرئيس-الجزائري-إلى-ملك-الأردن-1059534399.html
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أخبار الأردن, الجزائر
رسالة من رئيس الحكومة الأردنية إلى نظيره الجزائري تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
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بعث رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، برسالة إلى نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، أكد خلالها رغبة المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وحسب وكالة عمون
الأردنية، فقد استقبل الوزير الأول في الجزائر أيمن عبد الرحمن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.
الرسالة تضمنت تأكيد رغبة المملكة في تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد الوزير الأول الجزائري رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين. من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بين البلدين.
وتم خلال اللقاء "بحث إمكانية التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي والمناجم وإعادة تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين واستثناء الأردن من قرار حظر تصدير السكر، وكذلك موعد عقد اجتماع اللجنة
المشتركة في عمان قريبا".