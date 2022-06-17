https://arabic.sputniknews.com/20220617/روسكينو-تكشف-عن-عقد-حدث-سينمائي-في-دبي-1063768336.html
"روسكينو" تكشف عن عقد حدث سينمائي في دبي
"روسكينو" تكشف عن عقد حدث سينمائي في دبي
قالت إينا شاليتو، الرئيس التنفيذي للشركة الروسية للسينما "روسكينو"، إنه قد يتم عقد حدث المشترين الرئيسيين "Key Buyers Event" التالي في هذا العام أو العام... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:08+0000
2022-06-17T12:08+0000
2022-06-17T12:11+0000
روسيا
دبي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1048560342_0:65:1256:772_1920x0_80_0_0_1604afcfe5fb77eef4c6f285697edc76.jpg
ووفقًا لها، فإن أساس الترويج للمحتوى الروسي في الخارج هو العروض الواسعة وأسابيع السينما الروسية، وكذلك أسواق الأفلام.وأضافت شاليتو: "أود أن أقول إن الصناعة (صناعة الأفلام) مهتمة، وتنتظر، وتطلب حدث Key Buyers Event في أقرب وقت ممكن، لأنه أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".وتابعت شاليتو "نناقش إمكانية التعاون مع أسواق السينما في دبي".وعُقد حدث "Key Buyers Event" لأول مرة في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وشهد المشترون والموزعون الدوليون أكثر من 100 مشروع روسي جديد، وفي عام 2020، تم نقل المنتدى إلى صيغة الإنترنت، حيث تم عرض أكثر من 300 مشروع روسي من 123 شركة على موقعه.وأبرمت شركة غازبروم ميديا القابضة وحكومة جمهورية إيران الإسلامية اتفاقية شراكة بشأن إنتاج الأفلام؛ وقد أصبحت أول مشروع روسي إيراني مشترك في تاريخ هذه الصناعة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم ميديا ألكسندر زاروف: "نحن نعيش في عصر الفرص والشراكات الجديدة، ويفتح التاريخ الحالي فصلاً من التعاون مع الأسواق المعروفة بالمشاريع الفريدة والفرق القوية، وقد حان الوقت الآن لبناء جسور جديدة مع شركائنا الأجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/دور-السينما-في-روسيا-تفتح-أبوابها-لمدوني-الفيديو-لتعويض-أرباح-السوشيال-ميديا-1060743090.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1048560342_70:0:1186:837_1920x0_80_0_0_d4d16a25bfa308ae03da7f36dd9078bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دبي, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
"روسكينو" تكشف عن عقد حدث سينمائي في دبي
12:08 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قالت إينا شاليتو، الرئيس التنفيذي للشركة الروسية للسينما "روسكينو"، إنه قد يتم عقد حدث المشترين الرئيسيين "Key Buyers Event" التالي في هذا العام أو العام المقبل بحضور شخصي في دبي، وهذا ما تتم مناقشته الآن".
ووفقًا لها، فإن أساس الترويج للمحتوى الروسي في الخارج هو العروض الواسعة وأسابيع السينما الروسية، وكذلك أسواق الأفلام.
وأضافت شاليتو: "أود أن أقول إن الصناعة (صناعة الأفلام) مهتمة، وتنتظر، وتطلب حدث Key Buyers Event في أقرب وقت ممكن، لأنه أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
"مما لا شك فيه، أن الفعالية في السنوات السابقة عقدت عبر الإنترنت بسبب الوباء، ونأمل هذا العام أن نحضر شخصيا، ونحن نناقش في هذا العام أو العام القادم، نحن الآن نتناقش إطار الحدث".
وتابعت شاليتو "نناقش إمكانية التعاون مع أسواق السينما في دبي".
وعُقد حدث "Key Buyers Event" لأول مرة في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وشهد المشترون والموزعون الدوليون أكثر من 100 مشروع روسي جديد، وفي عام 2020، تم نقل المنتدى إلى صيغة الإنترنت، حيث تم عرض أكثر من 300 مشروع روسي من 123 شركة على موقعه.
وأبرمت شركة غازبروم ميديا القابضة وحكومة جمهورية إيران الإسلامية اتفاقية شراكة بشأن إنتاج الأفلام؛ وقد أصبحت أول مشروع روسي إيراني مشترك في تاريخ هذه الصناعة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم ميديا ألكسندر زاروف: "نحن نعيش في عصر الفرص والشراكات الجديدة، ويفتح التاريخ الحالي فصلاً من التعاون مع الأسواق المعروفة بالمشاريع الفريدة والفرق القوية، وقد حان الوقت الآن لبناء جسور جديدة مع شركائنا الأجانب".