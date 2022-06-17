https://arabic.sputniknews.com/20220617/روسيا-مستعدة-لتسهيل-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الواقعة-تحت-سيطرتها-1063750934.html

روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها

روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T02:48+0000

2022-06-17T02:48+0000

2022-06-17T02:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف، في مقال نشره بمجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، "نحن مستعدون لتسهيل تصدير الحبوب بسلاسة من الموانئ الخاضعة لسيطرتنا".وأضاف: "هناك أيضًا فرص لاستخدام ممرات نقل عبر بولندا ورومانيا وبيلاروس. الشيء الوحيد الذي يتطلبه الخيار الأخير هو رفع العقوبات المفروضة على الأسمدة البيلاروسية".وأشار أنطونوف إلى: "إن كانت واشنطن تريد حقًا تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلنتعاون.وأضاف الدبلوماسي الروسي: "توقفوا عن تحميل روسيا مسؤولية كل المشكلات. نحن مستعدون للعمل معًا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا. واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في دونباس، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف أنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/بوتين-يوافق-على-تخصيص-شحنة-حبوب-إلى-أفغانستان-إذا-دعت-الحاجة-1063589689.html

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