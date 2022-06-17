https://arabic.sputniknews.com/20220617/روسيا-والسعودية-تحددان-موعد-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-1063765695.html
روسيا والسعودية تحددان موعد اجتماع "اللجنة الحكومية المشتركة"
روسيا والسعودية تحددان موعد اجتماع "اللجنة الحكومية المشتركة"
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، إن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:11+0000
2022-06-17T11:11+0000
2022-06-17T11:17+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
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وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 حزيران/يونيو، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".وأضاف بيسكوف: "قلص المستثمرون الأجانب عملهم تحت الضغط والابتزاز، لكنهم مستعدون لاستئنافه في أول فرصة ممكنة".وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه "غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".وتنعقد الذكرى الخامسة والعشرون لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-المالية-والتخطيط-الليبي-لـسبوتنيك-ندعو-جميع-الشركات-للاستثمار-في-بلدنا-1063764830.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, السعودية
روسيا والسعودية تحددان موعد اجتماع "اللجنة الحكومية المشتركة"
11:11 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، إن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.
وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 حزيران/يونيو، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".
وأضاف بيسكوف: "قلص المستثمرون الأجانب عملهم تحت الضغط والابتزاز، لكنهم مستعدون لاستئنافه في أول فرصة ممكنة".
وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه "غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".
وتنعقد الذكرى الخامسة والعشرون لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.