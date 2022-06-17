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زيادة عدد المهاجرين غير النظامين من تونس إلى إيطاليا خلال مايو بنسبة 57.5%
زيادة عدد المهاجرين غير النظامين من تونس إلى إيطاليا خلال مايو بنسبة 57.5%
شهدت أعداد المهاجرين التونسيين غير نظاميين من تونس إلى ايطاليا، زيادة خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 57.5%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:34+0000
2022-06-17T14:34+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية ما أوردته نشرية شهر مايو 2022، للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الاحتجاجات والعنف ومحاولات وحالات الانتحار والهجرة غير النظامية، اليوم الجمعة.وأفادت النشرية بأن شهر مايو الماضي شهد وصول 947 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية مقابل 601 خلال نفس الفترة من سنة 2021.في السياق ذاته، بلغ عدد المهاجرين التونسيين إلى ايطاليا منذ بداية العام الجاري وحتى مايو من نفس السنة، 2206 مهاجرا أي بنسبة 11% من جملة الواصلين إلى إيطاليا من جنسيات أخرى.وبلغ عدد القصر الواصلين إلى ساحل إيطاليا 354 قاصرا في شهر مايو 2022 أي ما يشكل 15.63% من جملة الواصلين التونسيين إلى إيطاليا، كما مثّل المهاجرون التونسيون نسبة 31.12 في المائة من جملة المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقا من الأراضي التونسية.وأسفرت عمليات الهجرة غير النظامية عن فقدان نحو 399 مهاجرا انطلقوا من السواحل التونسية منذ بداية سنة 2022 وحتى مايو من نفس السنة.يذكر أن الحرس البحري التونسي كان قد نجح في إحباط 536 عملية اجتياز منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية مايو الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 76.8 % مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشرطة-الفرنسية-تطلق-النار-على-شاحنة-تقل-مهاجرين-وتقتل-مصريا-كان-بداخلها-1063763221.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

زيادة عدد المهاجرين غير النظامين من تونس إلى إيطاليا خلال مايو بنسبة 57.5%

14:34 GMT 17.06.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
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شهدت أعداد المهاجرين التونسيين غير نظاميين من تونس إلى ايطاليا، زيادة خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 57.5%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية ما أوردته نشرية شهر مايو 2022، للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الاحتجاجات والعنف ومحاولات وحالات الانتحار والهجرة غير النظامية، اليوم الجمعة.
وأفادت النشرية بأن شهر مايو الماضي شهد وصول 947 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية مقابل 601 خلال نفس الفترة من سنة 2021.
قوات الشرطة الفرنسية تراقب المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها
10:42 GMT
في السياق ذاته، بلغ عدد المهاجرين التونسيين إلى ايطاليا منذ بداية العام الجاري وحتى مايو من نفس السنة، 2206 مهاجرا أي بنسبة 11% من جملة الواصلين إلى إيطاليا من جنسيات أخرى.
وبلغ عدد القصر الواصلين إلى ساحل إيطاليا 354 قاصرا في شهر مايو 2022 أي ما يشكل 15.63% من جملة الواصلين التونسيين إلى إيطاليا، كما مثّل المهاجرون التونسيون نسبة 31.12 في المائة من جملة المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقا من الأراضي التونسية.
وأسفرت عمليات الهجرة غير النظامية عن فقدان نحو 399 مهاجرا انطلقوا من السواحل التونسية منذ بداية سنة 2022 وحتى مايو من نفس السنة.
يذكر أن الحرس البحري التونسي كان قد نجح في إحباط 536 عملية اجتياز منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية مايو الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 76.8 % مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.
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