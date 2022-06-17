https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيارة-ولي-العهد-السعودي-للأردن-أهداف-سياسية-وفوائد-اقتصادية-1063791738.html

زيارة ولي العهد السعودي للأردن... أهداف سياسية وفوائد اقتصادية

زيارة ولي العهد السعودي للأردن... أهداف سياسية وفوائد اقتصادية

في خطوة وصفها مراقبون بـ "المهمة"، لترتيب الأوراق السياسية قبل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عدة دول من بينها... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T18:09+0000

2022-06-17T18:09+0000

2022-06-17T18:09+0000

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ولي العهد محمد بن سلمان

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ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية عن مصادر متطابقة أن ابن سلمان سيزور الأردن يوم الثلاثاء المقبل.فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية مطلعة قولها، إن الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول، هي الأردن ومصر وتركيا.وبحسب المصادر، من المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي خلال جولته عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.وأضافت المصادر أنه سيناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة وعمان تنسيق مواقف الدول الثلاث خلال قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ستضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.ترتيب الأوراقاعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان المرتقبة للأردن، تأتي في ظل الحراك والمخاض الدولي العالمي، وما له من تأثيرات على المستوى الإقليمي، وسط مساع المملكة للحفاظ على الأمن القومي العربي من هذه المتغيرات، ولا سيما البلدان التي تحد المملكة العربية ومن بينها الأردن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الزيارة السعودية للأردن تأتي ضمن جولة سريعة لولي العهد في عدة بلدان منها العراق ومصر والأردن، قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، من أجل إعادة ترتيب بعض الأوراق تجاه المتغيرات المتوقع حدوثها، على المستوى السياسي والأمني والعسكري.وأكد أن الزيارة للأردن تأتي لترتيب الملفات الخارجية، واحتواء المتغيرات التي سوف تملى على بعض الدول خلال زيارة الرئيس الأمريكي، وترتيب الأوراق قبل القمة المرتقبة.أما من الناحية الاقتصادية، يرى العنزي أن أهمية الزيارة تنبع من وضع الأردن الاقتصادي الصعب، لا سيما بعد أزمة كورونا، وقطع بعض الدول مساعدتها للأردن، مؤكدًا أن الزيارة ستكون لإعادة المساعدات الاقتصادية، وتبادل المصالح المشتركة بين الرياض وعمان ومحاولة إنعاش الاقتصاد الأردني المتأزم في ظل انخفاض الاستثمارات الخارجية، وتأثيره على الحياة الاجتماعية في المملكة الهاشمية.فوائد سياسية واقتصاديةبدوره، اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للمملكة الأردنية تأتي في ظل العلاقات الأردنية السعودية التاريخية والمتجذرة، والتي شهدت بعض التفاوت صعودًا وهبوطًا خلال السنوات الأربع الماضية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الأمريكية ومقابلة الرئيس جو بايدن، أخذت بعدًا آخر، وكانت رسالة واضحة لإعادة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وتعميق الوضع بين الدولتين، فالأردن كعادته يسعى دائمًا لتوطيد العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض، وبينها وبين المجتمع الدولي أيضًا.وأوضح أن دعوة السعودية للأردن لحضور اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي والدول الخليجية ومصر له بعد سياسي حقيقي ينعكس على الوضع في المنطقة والإقليم، خاصة مع وجود تجاذبات سياسية مع الحلفاء الدوليين في المنطقة.وأكد الطعاني أن الزيارة سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية، لا سيما في الأردن، موضحًا أن زيارة العاهل السعودي تأتي لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأن الأردن يعتبرها زيارة تاريخية ومهمة وتأتي في توقيت صعب يمر على المنطقة والإقليم.ومؤخرًا، وقع صندوق الاستثمار الأردني مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بهدف تمكين الأخير من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن.ويتضمن مقترح المشروع إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وذلك لنقل الحاويات والفوسفات والحبوب.وأعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل.ودعا العاهل السعودي الملك سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المشاركة في القمة التي ستستضيفها المملكة، خلال زيارة بايدن.وإلى جانب مشاركة الرئيس الأمريكي، يرتقب أن يحضر القمة قادة البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات والأردن ومصر.

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