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https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيلينسكي-أوكرانيا-تطبق-نظام-التأشيرات-مع-روسيا-1063766558.html
زيلينسكي: أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدخل نظام تأشيرة مع روسيا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:32+0000
2022-06-17T11:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر "تيلغرام": أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا".وأضاف: "وفقًا للقرار المخطط له لمجلس الوزراء، اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستقدم أوكرانيا نظام التأشيرة لدخول المواطنين الروس إليها".تجدر الإشارة إلى أنه يجب على مجلس الوزراء أن يقرر يوم الجمعة إنهاء الاتفاقية بين حكومة أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن السفر بدون تأشيرة لمواطني أوكرانيا وروسيا وتطبيق بعض المعاهدات الدولية بين أوكرانيا وروسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا

11:32 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:41 GMT 17.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدخل نظام تأشيرة مع روسيا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز.
وكتب زيلينسكي عبر "تيلغرام": أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا".
وأضاف: "وفقًا للقرار المخطط له لمجلس الوزراء، اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستقدم أوكرانيا نظام التأشيرة لدخول المواطنين الروس إليها".
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على مجلس الوزراء أن يقرر يوم الجمعة إنهاء الاتفاقية بين حكومة أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن السفر بدون تأشيرة لمواطني أوكرانيا وروسيا وتطبيق بعض المعاهدات الدولية بين أوكرانيا وروسيا.
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