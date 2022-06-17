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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيلينسكي-وجونسون-يجتمعان-بشأن-القضايا-الدفاعية-والأمنية-1063798138.html
زيلينسكي وجونسون يجتمعان بشأن القضايا الدفاعية والأمنية
زيلينسكي وجونسون يجتمعان بشأن القضايا الدفاعية والأمنية
التقى فلاديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا الدفاعية والأمنية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T23:27+0000
2022-06-17T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وناقش زيلينسكي وجونسون على نحو مفصل الوضع الحالي على الجبهة الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، وكذا إمدادات الأسلحة، وفقا لوكالة شينخوا.وقال زيلينسكي للصحفيين عقب المحادثات، "تحدثنا بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة. والشيء الرئيسي اليوم هو توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا أيضا. وبدأنا في السير في هذا الاتجاه".ومن جانبه، قال جونسون إن بلاده مستعدة لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا، وتنظيم تدريب عسكري على استخدامها.بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وكذا جهود تطهير الأراضي الأوكرانية من الألغام.كما كان الدعم المالي والاقتصادي، والحصار على الموانئ الأوكرانية، وجهود مواجهة أزمة الطاقة في أوكرانيا، من بين المواضيع الأخرى الرئيسية في المحادثات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/شولتز-من-الضروري-للغاية-أن-نتحدث-مع-بوتين-1063795346.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي وجونسون يجتمعان بشأن القضايا الدفاعية والأمنية

23:27 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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التقى فلاديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا الدفاعية والأمنية.
وناقش زيلينسكي وجونسون على نحو مفصل الوضع الحالي على الجبهة الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، وكذا إمدادات الأسلحة، وفقا لوكالة شينخوا.
وقال زيلينسكي للصحفيين عقب المحادثات، "تحدثنا بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة. والشيء الرئيسي اليوم هو توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا أيضا. وبدأنا في السير في هذا الاتجاه".
ومن جانبه، قال جونسون إن بلاده مستعدة لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا، وتنظيم تدريب عسكري على استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وكذا جهود تطهير الأراضي الأوكرانية من الألغام.
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شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين
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كما كان الدعم المالي والاقتصادي، والحصار على الموانئ الأوكرانية، وجهود مواجهة أزمة الطاقة في أوكرانيا، من بين المواضيع الأخرى الرئيسية في المحادثات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:06 GMT
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