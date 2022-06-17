https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيلينسكي-وجونسون-يجتمعان-بشأن-القضايا-الدفاعية-والأمنية-1063798138.html

زيلينسكي وجونسون يجتمعان بشأن القضايا الدفاعية والأمنية

زيلينسكي وجونسون يجتمعان بشأن القضايا الدفاعية والأمنية

التقى فلاديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا الدفاعية والأمنية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T23:27+0000

2022-06-17T23:27+0000

2022-06-17T23:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وناقش زيلينسكي وجونسون على نحو مفصل الوضع الحالي على الجبهة الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، وكذا إمدادات الأسلحة، وفقا لوكالة شينخوا.وقال زيلينسكي للصحفيين عقب المحادثات، "تحدثنا بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة. والشيء الرئيسي اليوم هو توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا أيضا. وبدأنا في السير في هذا الاتجاه".ومن جانبه، قال جونسون إن بلاده مستعدة لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا، وتنظيم تدريب عسكري على استخدامها.بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وكذا جهود تطهير الأراضي الأوكرانية من الألغام.كما كان الدعم المالي والاقتصادي، والحصار على الموانئ الأوكرانية، وجهود مواجهة أزمة الطاقة في أوكرانيا، من بين المواضيع الأخرى الرئيسية في المحادثات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا