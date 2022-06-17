https://arabic.sputniknews.com/20220617/ساديو-ماني-يرحل-عن-ليفربول-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-43-مليون-دولار-1063787299.html
ساديو ماني يرحل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 43 مليون دولار
ساديو ماني يرحل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 43 مليون دولار
توصل نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني إلى صفقة ينتقل بمقتضاها النجم ساديو ماني إلى صفوف الأخير. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:26+0000
2022-06-17T16:26+0000
2022-06-17T16:26+0000
مجتمع
رياضة
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وقال موقع "غول" العالمي إنه من المقرر أن ينضم ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بعد أن وصل بطل ألمانيا إلى اتفاق بقيمة 41 مليون يورو (43 مليون دولار أمريكي) مع ليفربول.وبموجب الصفقة سيحصل ليفربول على 32 مليون يورو (34 مليون دولار) كرسوم انتقال للاعب السنغال الدولي، مع 6 ملايين يورو أخرى (6 ملايين دولار) مربوطة بمشاركة اللاعب في المباريات و3 ملايين يورو مربوطة بالإنجازات الشخصية للاعب والفريق.وفي وقت سابق، تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى بايرن ميونخ.وأضاف: "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي"، وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين"، وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
ساديو ماني يرحل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 43 مليون دولار
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توصل نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني إلى صفقة ينتقل بمقتضاها النجم ساديو ماني إلى صفوف الأخير.
وقال موقع "غول
" العالمي إنه من المقرر أن ينضم ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بعد أن وصل بطل ألمانيا إلى اتفاق بقيمة 41 مليون يورو (43 مليون دولار أمريكي) مع ليفربول.
وبموجب الصفقة سيحصل ليفربول على 32 مليون يورو (34 مليون دولار) كرسوم انتقال للاعب السنغال الدولي، مع 6 ملايين يورو أخرى (6 ملايين دولار) مربوطة بمشاركة اللاعب في المباريات و3 ملايين يورو مربوطة بالإنجازات الشخصية للاعب والفريق.
وفي وقت سابق، تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى بايرن ميونخ.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".
وأضاف: "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي"، وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".
وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين"، وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.