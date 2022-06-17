https://arabic.sputniknews.com/20220617/سبيربنك-يعيد-السماح-بإجراء-التسويات-في-اتفاقيات-التجارية-الخارجية-باليوان-1063752585.html
سبيربنك يعيد السماح بإجراء التسويات في اتفاقيات التجارية الخارجية باليوان
سبيربنك يعيد السماح بإجراء التسويات في اتفاقيات التجارية الخارجية باليوان
قال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك، إن البنك أعاد المدفوعات التي دفعها رواد الأعمال بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية باليوان الصيني بعد تعليقها في أوائل... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:48+0000
2022-06-17T06:48+0000
2022-06-17T07:04+0000
روسيا
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منذ 7 يوني ، توقف سبيربنك عن سداد مدفوعات رواد الأعمال بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية باليوان الصيني. ثم أشار البنك إلى أنه يعمل مع شركاء صينيين لحل الوضع وإعادة التسويات.قال غريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبرغ، رداً على كلمات رجل الأعمال بوريس تيتوف حول استحالة إجراء تسويات في التجارة باليوان الآن: "نستطيع فعلاً".يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/زاخاروفا-تأميم-أصول-سبيربنك-في-أوكرانيا-هو-سرقة-1062398806.html
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روسيا
سبيربنك يعيد السماح بإجراء التسويات في اتفاقيات التجارية الخارجية باليوان
06:48 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك، إن البنك أعاد المدفوعات التي دفعها رواد الأعمال بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية باليوان الصيني بعد تعليقها في أوائل يونيو.
منذ 7 يوني ، توقف سبيربنك عن سداد مدفوعات رواد الأعمال بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية باليوان الصيني. ثم أشار البنك إلى أنه يعمل مع شركاء صينيين لحل الوضع وإعادة التسويات.
قال غريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبرغ، رداً على كلمات رجل الأعمال بوريس تيتوف حول استحالة إجراء تسويات في التجارة باليوان الآن: "نستطيع فعلاً".
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.