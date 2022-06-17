https://arabic.sputniknews.com/20220617/سوريا-تعزز-التعاون-الإعلامي-مع-كوريا-الشمالية-1063762613.html

سوريا تعزز "التعاون الإعلامي" مع كوريا الشمالية

سوريا تعزز "التعاون الإعلامي" مع كوريا الشمالية

أبرمت سوريا وكوريا الشمالية، ممثلة باللجنة الإعلامية، اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام، يوم أمس الخميس. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T10:25+0000

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وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الاتفاقية تشمل سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الخدمات الإخبارية، والبث الإذاعي والتلفزيوني، والإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.واتفق البلدان على تبادل المواد الإعلامية والمطبوعات والمواد السمعية والبصرية المرتبطة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة على نطاق واسع، والتبادل بين مسؤولي الإعلام.وناقش الطرفان سبل التعاون مع وزراء دول حركة عدم الانحياز في اجتماعات دولية متعلقة بالإعلام.وأكد وزير الإعلام السوري، بطرس جرجس الحلاق، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين خلال تنفيذ الاتفاقية، وأثنى على مواقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في وقوفها إلى جانب سورية "في حربها على الإرهاب".ونقلت سانا عن القائم بأعمال السفارة الكورية الشمالية لدى سوريا، كيم هيه-ريونغ، أمله في أن "تشكل الاتفاقية نقطة تحول في تطوير العلاقات الثنائية".ونوه هيه-ريونغ إلى "وقوف بلاده ضد الأعمال الإجرامية الأمريكية في سوريا".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/وفد-من-دونيتسك-يصل-إلى-سوريا-لمقابلة-الرئيس-الأسد-صورة-1063529902.html

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