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https://arabic.sputniknews.com/20220617/شرطة-كيرالا-الهندية-تعتقل-صحفيا-لإرغامه-زميلته-على-تصوير-فيديو-فاضح-لوزيرة-الصحة-بالولاية-1063786572.html
شرطة كيرالا الهندية تعتقل صحفيا لإرغامه زميلته على تصوير فيديو فاضح لوزيرة الصحة بالولاية
شرطة كيرالا الهندية تعتقل صحفيا لإرغامه زميلته على تصوير فيديو فاضح لوزيرة الصحة بالولاية
اعتقلت شرطة ولاية كيرالا الهندية الصحفي المعروف نانداكومار، بزعم إجباره زميلته في العمل على تصوير فيديو فاضح لوزيرة الصحة والأسرة بحكومة الولاية، فينا جورج. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:17+0000
2022-06-17T16:17+0000
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وقالت وكالة أنباء "آسيا الدولية" إن، الشرطة كانت قد سجلت القضية في 27 مايو / أيار الماضي بناء على شكوى قدمتها زميلة نانداكومار تزعم أنه أجبرها واعتدى عليها لتصوير فيديو بذيء لوزيرة الصحة فينا جورج.ووفقا للشرطة، زعمت الصحفية أن "نانداكومار أجبرها على أداء مشهد إباحي كخداع للوزيرة فينا جورج، وعرض عليها المال مقابل ذلك وهددنها عندما رفضت تصوير الفيديو، بل أنه أهانها"، وأضافت أن المتهم راح يتقرب منها باستمرار لتصوير الفيديو ثم هددها.واحتجزت الشرطة المتهم نانداكومار بموجب قانون مكافحة الجريمة لعام 1989 والمادتين 506 (معاقبة الترهيب الجنائي) والمادة 509 بخصوص الكلام أو الإيماءة أو الفعل الذي يهدف إلى خدش حياء امرأة، من قانون العقوبات الهندي.وفي وقت سابق أيضا، سجلت الشرطة بلاغا ضد نانداكومار يتضمن اتهامه بالتشهير بالوزيرة نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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شرطة كيرالا الهندية تعتقل صحفيا لإرغامه زميلته على تصوير فيديو فاضح لوزيرة الصحة بالولاية

16:17 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / NARINDER NANUالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / NARINDER NANU
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اعتقلت شرطة ولاية كيرالا الهندية الصحفي المعروف نانداكومار، بزعم إجباره زميلته في العمل على تصوير فيديو فاضح لوزيرة الصحة والأسرة بحكومة الولاية، فينا جورج.
وقالت وكالة أنباء "آسيا الدولية" إن، الشرطة كانت قد سجلت القضية في 27 مايو / أيار الماضي بناء على شكوى قدمتها زميلة نانداكومار تزعم أنه أجبرها واعتدى عليها لتصوير فيديو بذيء لوزيرة الصحة فينا جورج.
ووفقا للشرطة، زعمت الصحفية أن "نانداكومار أجبرها على أداء مشهد إباحي كخداع للوزيرة فينا جورج، وعرض عليها المال مقابل ذلك وهددنها عندما رفضت تصوير الفيديو، بل أنه أهانها"، وأضافت أن المتهم راح يتقرب منها باستمرار لتصوير الفيديو ثم هددها.
واحتجزت الشرطة المتهم نانداكومار بموجب قانون مكافحة الجريمة لعام 1989 والمادتين 506 (معاقبة الترهيب الجنائي) والمادة 509 بخصوص الكلام أو الإيماءة أو الفعل الذي يهدف إلى خدش حياء امرأة، من قانون العقوبات الهندي.
وفي وقت سابق أيضا، سجلت الشرطة بلاغا ضد نانداكومار يتضمن اتهامه بالتشهير بالوزيرة نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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