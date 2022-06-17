https://arabic.sputniknews.com/20220617/شولتز-من-الضروري-للغاية-أن-نتحدث-مع-بوتين-1063795346.html

شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين

شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إنه "من الضروري للغاية" أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط جهود لإنهاء الحرب في... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T20:10+0000

2022-06-17T20:10+0000

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إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأجرى شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة محادثات هاتفية مع بوتين، بشكل منفصل وجماعي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط.وقد أثارت هذه الاتصالات بعض الانتقادات - بما في ذلك من الرئيس البولندي، الذي قال مؤخرا إن شولتز وماكرون لم يحققا شيئا من وراء هذه الاتصالات.وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مقابلة بالفيديو باللغة الإنجليزية: "من الضروري للغاية التحدث إلى بوتين، وسأواصل القيام بذلك - كما سيفعل الرئيس الفرنسي أيضا"، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وقال شولتز: "هناك حاجة لبعض الدول، وبعض القادة بحاجة، إلى أن يتحدثوا إليه - ومن الضروري أن يكونوا واضحين".وأمس الخميس زار شولتز وماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي العاصمة الأوكرانية كييف والتقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتعهدوا بدعم ترشيح أوكرانيا للانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-ماكرون-ودراغي-وشولتز-إلى-كييف-1063681264.html

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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا