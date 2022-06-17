عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/شولتز-من-الضروري-للغاية-أن-نتحدث-مع-بوتين-1063795346.html
شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين
شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إنه "من الضروري للغاية" أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط جهود لإنهاء الحرب في... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T20:10+0000
2022-06-17T20:10+0000
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
وأجرى شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة محادثات هاتفية مع بوتين، بشكل منفصل وجماعي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط.وقد أثارت هذه الاتصالات بعض الانتقادات - بما في ذلك من الرئيس البولندي، الذي قال مؤخرا إن شولتز وماكرون لم يحققا شيئا من وراء هذه الاتصالات.وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مقابلة بالفيديو باللغة الإنجليزية: "من الضروري للغاية التحدث إلى بوتين، وسأواصل القيام بذلك - كما سيفعل الرئيس الفرنسي أيضا"، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وقال شولتز: "هناك حاجة لبعض الدول، وبعض القادة بحاجة، إلى أن يتحدثوا إليه - ومن الضروري أن يكونوا واضحين".وأمس الخميس زار شولتز وماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي العاصمة الأوكرانية كييف والتقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتعهدوا بدعم ترشيح أوكرانيا للانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-ماكرون-ودراغي-وشولتز-إلى-كييف-1063681264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا

شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين

20:10 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إنه "من الضروري للغاية" أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه سيواصل هو والرئيس الفرنسي القيام بذلك.
وأجرى شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة محادثات هاتفية مع بوتين، بشكل منفصل وجماعي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط.
وقد أثارت هذه الاتصالات بعض الانتقادات - بما في ذلك من الرئيس البولندي، الذي قال مؤخرا إن شولتز وماكرون لم يحققا شيئا من وراء هذه الاتصالات.
وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مقابلة بالفيديو باللغة الإنجليزية: "من الضروري للغاية التحدث إلى بوتين، وسأواصل القيام بذلك - كما سيفعل الرئيس الفرنسي أيضا"، على ما نقلت "أسوشيتد برس".
ماكرون وشولتز ودراغي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى كييف
أمس, 06:48 GMT
وقال شولتز: "هناك حاجة لبعض الدول، وبعض القادة بحاجة، إلى أن يتحدثوا إليه - ومن الضروري أن يكونوا واضحين".
وأمس الخميس زار شولتز وماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي العاصمة الأوكرانية كييف والتقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتعهدوا بدعم ترشيح أوكرانيا للانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала