https://arabic.sputniknews.com/20220617/شي-جين-بينغ-التجارة-مع-روسيا-سترتفع-إلى-مستويات-قياسية-خلال-الأشهر-المقبلة-1063788029.html

شي جين بينغ: التجارة مع روسيا سترتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة

شي جين بينغ: التجارة مع روسيا سترتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتجارة مع روسيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T16:36+0000

2022-06-17T16:36+0000

2022-06-17T16:36+0000

روسيا

الصين

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وقال شي عبر الفيديو في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن التعاون بين روسيا والصين يتزايد اليوم"، مستشهدا بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبكين في أوائل فبراير/ شباط، حسبما نقلت "آر تي".وأضاف شي: "التجارة خلال النصف الأول من هذا العام كانت (بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية) ويمكننا توقع أرقام قياسية جديدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يعد شهادة على التعاون الكبير بين بلدينا".بلغ إجمالي التجارة بين الصين وروسيا 65.81 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة 28.9% عن العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تركز معظم النمو في الواردات الصينية من روسيا.ترفض بكين وصف العملية الروسية لحماية دونباس بأنها غزو على غرار الغرب. بعد اجتماع رفيع المستوى بين شي وبوتين في أوائل فبراير، جاء في بيان صحفي أنه "لا حدود" أو "مجالات محظورة" للتعاون.يوم الأربعاء، أطلع بوتين شي خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك.وأشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية. وأكد شي أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن.

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