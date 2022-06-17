https://arabic.sputniknews.com/20220617/شي-جين-بينغ-التجارة-مع-روسيا-سترتفع-إلى-مستويات-قياسية-خلال-الأشهر-المقبلة-1063788029.html
شي جين بينغ: التجارة مع روسيا سترتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة
شي جين بينغ: التجارة مع روسيا سترتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتجارة مع روسيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:36+0000
2022-06-17T16:36+0000
2022-06-17T16:36+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg
وقال شي عبر الفيديو في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن التعاون بين روسيا والصين يتزايد اليوم"، مستشهدا بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبكين في أوائل فبراير/ شباط، حسبما نقلت "آر تي".وأضاف شي: "التجارة خلال النصف الأول من هذا العام كانت (بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية) ويمكننا توقع أرقام قياسية جديدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يعد شهادة على التعاون الكبير بين بلدينا".بلغ إجمالي التجارة بين الصين وروسيا 65.81 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة 28.9% عن العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تركز معظم النمو في الواردات الصينية من روسيا.ترفض بكين وصف العملية الروسية لحماية دونباس بأنها غزو على غرار الغرب. بعد اجتماع رفيع المستوى بين شي وبوتين في أوائل فبراير، جاء في بيان صحفي أنه "لا حدود" أو "مجالات محظورة" للتعاون.يوم الأربعاء، أطلع بوتين شي خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك.وأشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية. وأكد شي أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/كيف-عوضت-آسيا-روسيا-عن-التجارة-مع-أوروبا-وأثبتت-فشل-العقوبات-الغربية-1063527317.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_539b8e9fa3ed3cbd74c3f5efce474c54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
شي جين بينغ: التجارة مع روسيا سترتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتجارة مع روسيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.
وقال شي عبر الفيديو في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن التعاون بين روسيا والصين يتزايد اليوم"، مستشهدا بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبكين في أوائل فبراير/ شباط، حسبما نقلت "آر تي".
وأضاف شي: "التجارة خلال النصف الأول من هذا العام كانت (بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية) ويمكننا توقع أرقام قياسية جديدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يعد شهادة على التعاون الكبير بين بلدينا".
بلغ إجمالي التجارة بين الصين وروسيا 65.81 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة 28.9% عن العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تركز معظم النمو في الواردات الصينية من روسيا.
ترفض بكين وصف العملية الروسية لحماية دونباس بأنها غزو على غرار الغرب. بعد اجتماع رفيع المستوى بين شي وبوتين في أوائل فبراير، جاء في بيان صحفي أنه "لا حدود" أو "مجالات محظورة" للتعاون.
يوم الأربعاء، أطلع بوتين شي خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا
، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك.
وأشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية. وأكد شي أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل
في مسائل السيادة والأمن.