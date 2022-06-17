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https://arabic.sputniknews.com/20220617/طائرة-مكافحة-الحرائق-الروسية-تنفذ-أولى-مهماتها-في-الجزائر-فيديو-1063777348.html
طائرة مكافحة الحرائق الروسية تنفذ أولى مهماتها في الجزائر... فيديو
طائرة مكافحة الحرائق الروسية تنفذ أولى مهماتها في الجزائر... فيديو
نفذت طائرة مكافحة الحرائق الروسية "بيريف بي إي -200" المستأجرة، أول عملية إطفاء حريق في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:10+0000
2022-06-17T14:10+0000
العالم العربي
طائرة شحن
الجزائر
حرائق غابات
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وأظهرت مشاهد تناقلها ناشطون من شواطىء ولاية سكيكدة، الطائرة وهي تحط بالقرب من أحد شواطىء المدينة لملء خزاناتها بالمياه قبل المغادرة.هذا ووصلت الجزائر مساء الأربعاء، طائرة مكافحة حرائق روسية ضخمة من نوع "BE- 200"، من بين 3 طائرات تم استئجارها لمواجهة حرائق محتملة خلال هذا الصيف ستصل لاحقا.تم تطوير "Beriev Be-200" لأول مرة لمهام مكافحة الحرائق. يمكن أن تقلع وتهبط على الماء ويمكن أن تصل حمولتها إلى 12 طنا من الماء.ويمكن أن تصبح الطائرة متعددة المهام للشحن أو طائرة ركاب أو كطائرة برمائية لمكافحة الحرائق. ويمكن أيضًا تجهيز الطائرة لمهمات خاصة، مثل سيارة إسعاف جوية لـ 30 مريضًا نقالة وسبعة مرضى جالسين أو طاقم طبي.
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العالم العربي, طائرة شحن, الجزائر, حرائق غابات

طائرة مكافحة الحرائق الروسية تنفذ أولى مهماتها في الجزائر... فيديو

14:10 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Anton Denisovطائرة إطفاء حرائق "بي-200 تشي إس"
طائرة إطفاء حرائق بي-200 تشي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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نفذت طائرة مكافحة الحرائق الروسية "بيريف بي إي -200" المستأجرة، أول عملية إطفاء حريق في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.
وأظهرت مشاهد تناقلها ناشطون من شواطىء ولاية سكيكدة، الطائرة وهي تحط بالقرب من أحد شواطىء المدينة لملء خزاناتها بالمياه قبل المغادرة.
هذا ووصلت الجزائر مساء الأربعاء، طائرة مكافحة حرائق روسية ضخمة من نوع "BE- 200"، من بين 3 طائرات تم استئجارها لمواجهة حرائق محتملة خلال هذا الصيف ستصل لاحقا.
وطائرة "Beriev Be-200" عبارة عن طائرة برمائية متعددة المهام تم تصميمها من قبل شركة Beriev للطيران الروسية، وتمت الرحلة الأولى في عام 1998 وشوهدت الطائرة لأول مرة في معرض باريس الجوي 1999.
تم تطوير "Beriev Be-200" لأول مرة لمهام مكافحة الحرائق. يمكن أن تقلع وتهبط على الماء ويمكن أن تصل حمولتها إلى 12 طنا من الماء.
ويمكن أن تصبح الطائرة متعددة المهام للشحن أو طائرة ركاب أو كطائرة برمائية لمكافحة الحرائق. ويمكن أيضًا تجهيز الطائرة لمهمات خاصة، مثل سيارة إسعاف جوية لـ 30 مريضًا نقالة وسبعة مرضى جالسين أو طاقم طبي.
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