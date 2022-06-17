طائرة مكافحة الحرائق الروسية تنفذ أولى مهماتها في الجزائر... فيديو
© Sputnik . Anton Denisovطائرة إطفاء حرائق "بي-200 تشي إس"
© Sputnik . Anton Denisov
نفذت طائرة مكافحة الحرائق الروسية "بيريف بي إي -200" المستأجرة، أول عملية إطفاء حريق في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.
وأظهرت مشاهد تناقلها ناشطون من شواطىء ولاية سكيكدة، الطائرة وهي تحط بالقرب من أحد شواطىء المدينة لملء خزاناتها بالمياه قبل المغادرة.
✈️ طائرة إطفاء الحرائق طرازBeriev Be-200 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية التي استأجرتها الحكومة الجزائرية تبدأ عملها اليوم بـ سكيكدة— Algerian Aviation spotter 🇩🇿 (@AlgerianAircra1) June 17, 2022
ربي يجيب الخير pic.twitter.com/UdnNlWfleW
هذا ووصلت الجزائر مساء الأربعاء، طائرة مكافحة حرائق روسية ضخمة من نوع "BE- 200"، من بين 3 طائرات تم استئجارها لمواجهة حرائق محتملة خلال هذا الصيف ستصل لاحقا.
وطائرة "Beriev Be-200" عبارة عن طائرة برمائية متعددة المهام تم تصميمها من قبل شركة Beriev للطيران الروسية، وتمت الرحلة الأولى في عام 1998 وشوهدت الطائرة لأول مرة في معرض باريس الجوي 1999.
تم تطوير "Beriev Be-200" لأول مرة لمهام مكافحة الحرائق. يمكن أن تقلع وتهبط على الماء ويمكن أن تصل حمولتها إلى 12 طنا من الماء.
طائرة إيل يوشين تملأ خزانها من مياه البحر بشواطيء سكيكدة لإخماد النيران.#حرائق_الخيانة#الشرذمة #VU pic.twitter.com/RV6f0c8RfR— نزيم الجزائري (@AljzayryNzym) June 17, 2022
ويمكن أن تصبح الطائرة متعددة المهام للشحن أو طائرة ركاب أو كطائرة برمائية لمكافحة الحرائق. ويمكن أيضًا تجهيز الطائرة لمهمات خاصة، مثل سيارة إسعاف جوية لـ 30 مريضًا نقالة وسبعة مرضى جالسين أو طاقم طبي.