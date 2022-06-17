https://arabic.sputniknews.com/20220617/طبيب-سعودي-يجري-عملية-ولادة-لسيدة-على-متن-طائرة-1063771248.html
طبيب سعودي يجري عملية ولادة لسيدة على متن طائرة
طبيب سعودي يجري عملية ولادة لسيدة على متن طائرة
أجرى طبيب سعودي، عملية ولادة لسيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البروناوية كانت متجهة إلى أستراليا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:55+0000
2022-06-17T12:55+0000
2022-06-17T12:55+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وتطوع الدكتور ملفي الخنجر، طبيب صحة عامة، لإنقاذ السيدة، بعد أن أطلق طاقم الطائرة نداءً للاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة، بحسب صحيفة "عاجل".وكشف الطبيب، تفاصل الواقعة، مع قناة "الإخبارية" السعودية، قائلا: "في أثناء رحلتي إلى أستراليا على متن طائرة الخطوط الملكية البروناوية، وبعد نصف ساعة من الإقلاع كان هناك نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب".وأكد "قدمت نفسي للطاقم، وتبين وجود سيدة فلبينية حامل وتعاني من آلام المخاض، وتبين أنها بالأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة".وأضاف الطبيب: "طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أي طبيب مختص لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكا لي وللطاقم".وتابع: "بحمد الله ولد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت هي ومولودها بصحة ممتازة والحمد لله، واستقبلت في المطار بالورود".
https://arabic.sputniknews.com/20200212/طائرات-بدون-طيار-للحفاظ-على-حياة-الحوامل-وضمان-ولادة-سلسة-فيديو-1044520059.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
طبيب سعودي يجري عملية ولادة لسيدة على متن طائرة
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أجرى طبيب سعودي، عملية ولادة لسيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البروناوية كانت متجهة إلى أستراليا.
وتطوع الدكتور ملفي الخنجر، طبيب صحة عامة، لإنقاذ السيدة، بعد أن أطلق طاقم الطائرة نداءً للاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة، بحسب صحيفة "عاجل
".
12 فبراير 2020, 16:30 GMT
وكشف الطبيب، تفاصل الواقعة، مع قناة "الإخبارية" السعودية، قائلا: "في أثناء رحلتي إلى أستراليا على متن طائرة الخطوط الملكية البروناوية، وبعد نصف ساعة من الإقلاع كان هناك نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب".
وأكد "قدمت نفسي للطاقم، وتبين وجود سيدة فلبينية حامل وتعاني من آلام المخاض، وتبين أنها بالأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة".
وأضاف الطبيب: "طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أي طبيب مختص لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكا لي وللطاقم".
وتابع: "بحمد الله ولد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت هي ومولودها بصحة ممتازة والحمد لله، واستقبلت في المطار بالورود".