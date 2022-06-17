https://arabic.sputniknews.com/20220617/غازبروم-تخطر-إيني-الإيطالية-بتخفيض-حجم-الغاز-المصدر-إلى-النصف-اليوم-الجمعة-1063753901.html

"غازبروم" تخطر "إيني" الإيطالية بتخفيض حجم الغاز المصدر إلى النصف اليوم الجمعة

"غازبروم" تخطر "إيني" الإيطالية بتخفيض حجم الغاز المصدر إلى النصف اليوم الجمعة

أخطرت شركة "غازبروم" الروسية، شركة "إيني" الإيطالية أنها ستقدم فقط نصف حجم الغاز المطلوب اليوم الجمعة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T07:11+0000

2022-06-17T07:11+0000

2022-06-17T07:26+0000

روسيا

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وقدمت "إيني" طلبا يوميا على الغاز الروسي يبلغ حوالي 63 مليون متر مكعب، وأعلنت شركة غازبروم أنها ستقدم 50% فقط من الكمية المطلوب اليوم الجمعة.وأشارت الشرطة الإيطالية، إلى أنه حتى الآن بالكاد تغيرت الأحجام الفعلية للتسليم مقارنة بتلك التي تم تسليمها أمس.وفي وقت سابق، نشرت شركة "إيني" بيانا أكدت فيه، أن "غازبروم" لم تخطر الشريك الإيطالي بأسباب خفض الإمدادات، وأن "إيني تراقب الوضع باستمرار".وكانت شركة الغاز والطاقة الإيطالية "إيني"، قد أعلنت في وقت سابق، أنها بدأت عملية فتح حسابين جاريين في بنك غازبروم لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، امتثالا لمطالب شركة "غازبروم" الروسية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وتبحث الدول الغربية في محاولة لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

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