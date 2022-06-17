https://arabic.sputniknews.com/20220617/فلسطين-رئيس-العليا-لمتابعة-شؤون-الكنائس-يطلع-سفير-روسيا-على-انتهاكات-إسرائيل-للمقدسات-1063774019.html
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه،... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:37+0000
2022-06-17T13:37+0000
2022-06-17T13:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب البيان الذي وصل لوكالة "سبوتنيك"، استعرض خوري خلال اللقاء، الذي جرى بمدينة رام الله، استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والاعتداءات على الكنائس تحديدا في القدس المحتلة.واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
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أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.
رام الله - سبوتنيك. وبحسب البيان الذي وصل لوكالة "سبوتنيك
"، استعرض خوري خلال اللقاء، الذي جرى بمدينة رام الله، استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والاعتداءات على الكنائس تحديدا في القدس المحتلة.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.