عربي
بوتين: نسعى تحقيق السيادة التكنولوجية الوطنية التي لا تعتمد على شركات أجنبية وألا نعتمد على تكنولوجيا الغرب
https://arabic.sputniknews.com/20220617/فلسطين-رئيس-العليا-لمتابعة-شؤون-الكنائس-يطلع-سفير-روسيا-على-انتهاكات-إسرائيل-للمقدسات-1063774019.html
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه،... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:37+0000
2022-06-17T13:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101559/82/1015598263_0:257:4933:3032_1920x0_80_0_0_b95d8a075c03a9f630a7a04cdab95aae.jpg
رام الله - سبوتنيك. وبحسب البيان الذي وصل لوكالة "سبوتنيك"، استعرض خوري خلال اللقاء، الذي جرى بمدينة رام الله، استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والاعتداءات على الكنائس تحديدا في القدس المحتلة.واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101559/82/1015598263_274:0:4659:3289_1920x0_80_0_0_f7e62cbb9581b448bcd9f3a198847a51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات

13:37 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس.
اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.
رام الله - سبوتنيك. وبحسب البيان الذي وصل لوكالة "سبوتنيك"، استعرض خوري خلال اللقاء، الذي جرى بمدينة رام الله، استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والاعتداءات على الكنائس تحديدا في القدس المحتلة.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала