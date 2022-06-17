عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/في-تي-بي-يطلق-بنكا-رقميا-عبر-تلغرام-بحلول-نهاية-العام-1063767149.html
"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام
"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام
قال سفياتوسلاف أوستروفسكي، عضو مجلس إدارة بنك "VTB"، للصحفيين على هامش المنتدى، إن "في تي بي" ستطلق بنكا رقميا في تلغرام بحلول نهاية عام 2022. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:45+0000
2022-06-17T11:45+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059416703_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_630a12ef4e82be9b66725eff9eb52dc2.jpg
وقال: "سنقدم للعملاء بنكا كاملا عبر الإنترنت في تلغرام، مما يمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات والتحويلات بشكل مريح وآمن وعرض الرصيد وإصدار المنتجات".وفقا لأوستروفسكي، سيتم إطلاق البنك الرقمي الجديد قبل نهاية عام 2022. سيتم إنشاؤه على أساس "في تي بي تشاتبوت" الموجودة في تلغرام.لتنفيذ العملية، سيحتاج العميل لتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما هو الحال عند تسجيل الدخول إلى أي تطبيق بنك على الانترنت. ثم المساعد الرقمي سيقدم المساعدة في المعاملات المالية اللازمة وسيتم إجراء ذلك مباشرة في تلغرام.في المرحلة الأولى من تطوير الخدمة، سيتمكن المستخدمون من عرض رصيد الحساب ومعلومات عن منتجات البنك وأنواع التحويلات والمدفوعات الشائعة. أما في المستقبل، سيضيف البنك خيارات اعتمادا على رغبات المستخدمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-سبيربنك-الاقتصاد-الروسي-ينفذ-الآن-سياسة-القنوات-نحو-الشرق---1063753319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059416703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7208fe3fa1b54ace09162489432b93ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام

11:45 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVمصرف "في تي بي بنك" الروسي
مصرف في تي بي بنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
تابعنا عبرTelegram
قال سفياتوسلاف أوستروفسكي، عضو مجلس إدارة بنك "VTB"، للصحفيين على هامش المنتدى، إن "في تي بي" ستطلق بنكا رقميا في تلغرام بحلول نهاية عام 2022.
وقال: "سنقدم للعملاء بنكا كاملا عبر الإنترنت في تلغرام، مما يمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات والتحويلات بشكل مريح وآمن وعرض الرصيد وإصدار المنتجات".
وفقا لأوستروفسكي، سيتم إطلاق البنك الرقمي الجديد قبل نهاية عام 2022. سيتم إنشاؤه على أساس "في تي بي تشاتبوت" الموجودة في تلغرام.
لتنفيذ العملية، سيحتاج العميل لتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما هو الحال عند تسجيل الدخول إلى أي تطبيق بنك على الانترنت. ثم المساعد الرقمي سيقدم المساعدة في المعاملات المالية اللازمة وسيتم إجراء ذلك مباشرة في تلغرام.
في المرحلة الأولى من تطوير الخدمة، سيتمكن المستخدمون من عرض رصيد الحساب ومعلومات عن منتجات البنك وأنواع التحويلات والمدفوعات الشائعة. أما في المستقبل، سيضيف البنك خيارات اعتمادا على رغبات المستخدمين.
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
رئيس سبيربنك: الاقتصاد الروسي ينفذ الآن سياسة "القنوات نحو الشرق"
06:57 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала