https://arabic.sputniknews.com/20220617/في-تي-بي-يطلق-بنكا-رقميا-عبر-تلغرام-بحلول-نهاية-العام-1063767149.html
"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام
"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام
قال سفياتوسلاف أوستروفسكي، عضو مجلس إدارة بنك "VTB"، للصحفيين على هامش المنتدى، إن "في تي بي" ستطلق بنكا رقميا في تلغرام بحلول نهاية عام 2022. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:45+0000
2022-06-17T11:45+0000
2022-06-17T11:45+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال: "سنقدم للعملاء بنكا كاملا عبر الإنترنت في تلغرام، مما يمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات والتحويلات بشكل مريح وآمن وعرض الرصيد وإصدار المنتجات".وفقا لأوستروفسكي، سيتم إطلاق البنك الرقمي الجديد قبل نهاية عام 2022. سيتم إنشاؤه على أساس "في تي بي تشاتبوت" الموجودة في تلغرام.لتنفيذ العملية، سيحتاج العميل لتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما هو الحال عند تسجيل الدخول إلى أي تطبيق بنك على الانترنت. ثم المساعد الرقمي سيقدم المساعدة في المعاملات المالية اللازمة وسيتم إجراء ذلك مباشرة في تلغرام.في المرحلة الأولى من تطوير الخدمة، سيتمكن المستخدمون من عرض رصيد الحساب ومعلومات عن منتجات البنك وأنواع التحويلات والمدفوعات الشائعة. أما في المستقبل، سيضيف البنك خيارات اعتمادا على رغبات المستخدمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-سبيربنك-الاقتصاد-الروسي-ينفذ-الآن-سياسة-القنوات-نحو-الشرق---1063753319.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
"في تي بي" يطلق بنكا رقميا عبر تلغرام بحلول نهاية العام
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قال سفياتوسلاف أوستروفسكي، عضو مجلس إدارة بنك "VTB"، للصحفيين على هامش المنتدى، إن "في تي بي" ستطلق بنكا رقميا في تلغرام بحلول نهاية عام 2022.
وقال: "سنقدم للعملاء بنكا كاملا عبر الإنترنت في تلغرام، مما يمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات والتحويلات بشكل مريح وآمن وعرض الرصيد وإصدار المنتجات".
وفقا لأوستروفسكي، سيتم إطلاق البنك الرقمي الجديد قبل نهاية عام 2022. سيتم إنشاؤه على أساس "في تي بي تشاتبوت" الموجودة في تلغرام.
لتنفيذ العملية، سيحتاج العميل لتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما هو الحال عند تسجيل الدخول إلى أي تطبيق بنك على الانترنت. ثم المساعد الرقمي سيقدم المساعدة في المعاملات المالية اللازمة وسيتم إجراء ذلك مباشرة في تلغرام.
في المرحلة الأولى من تطوير الخدمة، سيتمكن المستخدمون من عرض رصيد الحساب ومعلومات عن منتجات البنك وأنواع التحويلات والمدفوعات الشائعة. أما في المستقبل، سيضيف البنك خيارات اعتمادا على رغبات المستخدمين.