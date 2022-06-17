https://arabic.sputniknews.com/20220617/قصف-صاروخي-يستهدف-معسكرا-تركيا-شمالي-العراق-1063797293.html
قصف صاروخي يستهدف معسكرا تركيا شمالي العراق
قصف صاروخي يستهدف معسكرا تركيا شمالي العراق
تعرض معسكر تركي في محافظة نينوى شمالي العراق، مساء اليوم الجمعة، لقصف صاروخي، وذلك بعد ساعات من إدانة بغداد قصف مقاتلات تركية مواقع في قصاء سنجار بالمحافظة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:35+0000
2022-06-17T21:35+0000
2022-06-17T21:35+0000
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وقالت شبكة رووداو الكردية إن معكسر زليكان التابع للقوات التركية في بعشيقة تعرض إلى قصف بصاروخين في الساعة 8:45 دقيقة مساء اليوم.ولم تذكر الشبكة معلومات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء القصف الصاروخي للمعسكر.ولفتت إلى أن المعسكر المذكور تعرض خلال العام الجاري لـ 15 هجوما صاروخيا، وقع آخرها في التاسع من الشهر الجاري حيث أستهدف بصاروخين لم يسفرا عن أضرار.وفي 21 مايو/آيار الماضي، قال محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان الذي تم إنشاؤه عام 2015، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.وينتشر في المعسكر 250 جنديا تركيا و150 عربة همر عسكرية وأسلحة ثقيلة، بحسب رووداو.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان العراق، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه"، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".وقتل طفل وأصيب 4 أشخاص بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية استهدف مقارا حزبية وتسبب بأضرار في منازل مدنية في ناحية سنوني بقضاء سنجار شمالي العراق، على ما أفاد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم.ويتعرض قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق إلى عمليات قصف جوي تركي بشكل متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكردستاني" (تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا) يتخذون من القضاء معقلاً لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/العراق-يدين-القصف-التركي-لسنجار-ويعتبره-انتهاكا-صارخا-لسيادته-1063766723.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
قصف صاروخي يستهدف معسكرا تركيا شمالي العراق
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تعرض معسكر تركي في محافظة نينوى شمالي العراق، مساء اليوم الجمعة، لقصف صاروخي، وذلك بعد ساعات من إدانة بغداد قصف مقاتلات تركية مواقع في قصاء سنجار بالمحافظة ذاتها.
وقالت شبكة رووداو
الكردية إن معكسر زليكان التابع للقوات التركية في بعشيقة تعرض إلى قصف بصاروخين في الساعة 8:45 دقيقة مساء اليوم.
ولم تذكر الشبكة معلومات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء القصف الصاروخي للمعسكر.
ولفتت إلى أن المعسكر المذكور تعرض خلال العام الجاري لـ 15 هجوما صاروخيا، وقع آخرها في التاسع من الشهر الجاري حيث أستهدف بصاروخين لم يسفرا عن أضرار.
وفي 21 مايو/آيار الماضي، قال محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".
وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان
الذي تم إنشاؤه عام 2015، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.
وينتشر في المعسكر 250 جنديا تركيا و150 عربة همر عسكرية وأسلحة ثقيلة، بحسب رووداو.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان العراق، القصف التركي
الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل".
وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه"، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".
وقتل طفل وأصيب 4 أشخاص بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية استهدف مقارا حزبية وتسبب بأضرار في منازل مدنية في ناحية سنوني بقضاء سنجار شمالي العراق، على ما أفاد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم.
ويتعرض قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق إلى عمليات قصف جوي تركي بشكل متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكردستاني" (تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا) يتخذون من القضاء معقلاً لهم.