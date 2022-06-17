https://arabic.sputniknews.com/20220617/قطر-اتفاقيات-شراكة-مع-الجزائر-في-الأشهر-الثلاثة-المقبلة-1063764270.html
قطر: اتفاقيات شراكة مع الجزائر في الأشهر الثلاثة المقبلة
قطر: اتفاقيات شراكة مع الجزائر في الأشهر الثلاثة المقبلة
عبرت قطر عن رغبتها في الاستثمار في الجزائر لتوفرها على كل المقومات الطبيعية والكوادر البشرية، معلنة عن عدة مشاريع واتفاقيات سترى النور في الأشهر الثلاثة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:55+0000
2022-06-17T10:55+0000
2022-06-17T11:09+0000
العالم العربي
قطر
استثمار
الجزائر
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وقال رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة فيصل بن قاسم آل الثاني في مقابلة مع "القناة الإذاعية الأولى": "هذه الاتفاقيات ستكون في مجال السياحة والفندقة والمناجم والزراعة خاصة الزراعات الاستراتيجية في الصحراء، حيث هناك دراسات بين رجال أعمال البلدين لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المشاريع".كما أكد أن "الجزائر لها دور كبير في العالم ككل ولها طريقتها الخاصة وقطر نفس الشيء، ولذلك نجد أن العلاقات الثنائية هي علاقات مميزة ومتينة وأخوية بين الدولتين وبين الشعبين".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئيس-الجزائري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بأمير-قطر-ويبحثان-الوضع-في-المسجد-الأقصى-1061275687.html
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العالم العربي, قطر, استثمار, الجزائر
قطر: اتفاقيات شراكة مع الجزائر في الأشهر الثلاثة المقبلة
10:55 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
عبرت قطر عن رغبتها في الاستثمار في الجزائر لتوفرها على كل المقومات الطبيعية والكوادر البشرية، معلنة عن عدة مشاريع واتفاقيات سترى النور في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة فيصل بن قاسم آل الثاني في مقابلة مع "القناة الإذاعية الأولى": "هذه الاتفاقيات ستكون في مجال السياحة والفندقة والمناجم والزراعة خاصة الزراعات الاستراتيجية في الصحراء، حيث هناك دراسات بين رجال أعمال البلدين لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المشاريع".
وأضاف: "الجزائر سوق كبيرة ولديها فرص واعدة للاستثمار سواء من خلال موقعها الاستراتيجي والمقومات الطبيعية والمؤهلات البشرية التي تمتلكها إلى جانب البينية التحتية الموجودة وهذا كله جعل قطر تطمح إلى تجسيد مشاريع عملاقة مشتركة مع هذا البلد الكبير والعمل خاصة على خلق شركات مساهمة”، مؤكدا أنه "ستكون هناك حركة صناعية وتجارية كبيرة في الجزائر نظرا لمناخها الاستثماري الملائم".
كما أكد أن "الجزائر لها دور كبير في العالم ككل ولها طريقتها الخاصة وقطر نفس الشيء، ولذلك نجد أن العلاقات الثنائية هي علاقات مميزة ومتينة وأخوية بين الدولتين وبين الشعبين".