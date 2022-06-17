https://arabic.sputniknews.com/20220617/كمالوندي-إيران-أبلغت-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-منذ-بدء-نقل-منشأة-تسا-إلى-مجمع-نطنز-النووي-1063797451.html
كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي
كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل منشأة "تسا" من مدينة كرج إلى أطراف مجمع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:36+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كمالوندي في تصريحات لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "لقد أخطرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة تسا في كرج إلى أطراف مجمع نطنز رغم عدم إلزامنا بذلك في اتفاق الضمانات".وأوضح كمالوندي أن "نقل منشأة تسا في كرج إلى مجمع نطنز يأتي بهدف زيادة الحماية للمنشآت النووية السلمية الإيرانية".ووجه كمالوندي اتهاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإخفاق في القيام بواجباتها المتعلقة بالضمانات إلى حد أنها لم تتخذ أي إجراء لإدانة "الأعمال الإرهابية" ضد منشآت إيران النووية.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في نطنز بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى "نطنز".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/وكالة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تثبت-كاميرات-جديدة-في-مفاعل-نطنز-الإيراني-1061192730.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي
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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل منشأة "تسا" من مدينة كرج إلى أطراف مجمع "نطنز" النووي منذ بدء أعمال نقلها، رغم عدم إلزامية ذلك بالنسبة لطهران في اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة، وفقا لقوله.
طهران - سبوتنيك
. وقال كمالوندي في تصريحات لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "لقد أخطرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة تسا في كرج إلى أطراف مجمع نطنز رغم عدم إلزامنا بذلك في اتفاق الضمانات".
وأوضح كمالوندي أن "نقل منشأة تسا في كرج إلى مجمع نطنز يأتي بهدف زيادة الحماية للمنشآت النووية السلمية الإيرانية".
ووجه كمالوندي اتهاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإخفاق في القيام بواجباتها المتعلقة بالضمانات إلى حد أنها لم تتخذ أي إجراء لإدانة "الأعمال الإرهابية" ضد منشآت إيران النووية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في نطنز بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى "نطنز".