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https://arabic.sputniknews.com/20220617/كمالوندي-إيران-أبلغت-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-منذ-بدء-نقل-منشأة-تسا-إلى-مجمع-نطنز-النووي-1063797451.html
كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي
كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل منشأة "تسا" من مدينة كرج إلى أطراف مجمع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T21:36+0000
2022-06-17T21:36+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كمالوندي في تصريحات لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "لقد أخطرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة تسا في كرج إلى أطراف مجمع نطنز رغم عدم إلزامنا بذلك في اتفاق الضمانات".وأوضح كمالوندي أن "نقل منشأة تسا في كرج إلى مجمع نطنز يأتي بهدف زيادة الحماية للمنشآت النووية السلمية الإيرانية".ووجه كمالوندي اتهاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإخفاق في القيام بواجباتها المتعلقة بالضمانات إلى حد أنها لم تتخذ أي إجراء لإدانة "الأعمال الإرهابية" ضد منشآت إيران النووية.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في نطنز بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى "نطنز".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/وكالة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تثبت-كاميرات-جديدة-في-مفاعل-نطنز-الإيراني-1061192730.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

كمالوندي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة "تسا" إلى مجمع نطنز النووي

21:36 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل منشأة "تسا" من مدينة كرج إلى أطراف مجمع "نطنز" النووي منذ بدء أعمال نقلها، رغم عدم إلزامية ذلك بالنسبة لطهران في اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة، وفقا لقوله.
طهران - سبوتنيك. وقال كمالوندي في تصريحات لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "لقد أخطرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء نقل منشأة تسا في كرج إلى أطراف مجمع نطنز رغم عدم إلزامنا بذلك في اتفاق الضمانات".

وأوضح كمالوندي أن "نقل منشأة تسا في كرج إلى مجمع نطنز يأتي بهدف زيادة الحماية للمنشآت النووية السلمية الإيرانية".

ووجه كمالوندي اتهاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإخفاق في القيام بواجباتها المتعلقة بالضمانات إلى حد أنها لم تتخذ أي إجراء لإدانة "الأعمال الإرهابية" ضد منشآت إيران النووية.
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
وكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت كاميرات جديدة في مفاعل نطنز الإيراني
14 أبريل, 11:54 GMT
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في نطنز بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى "نطنز".
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