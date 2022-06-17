https://arabic.sputniknews.com/20220617/كم-أنفقت-القوى-النووية-لتحديث-ترساناتها-في-2021-1063778811.html
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في تقرير أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالى 9% خلال العام 2021 وصولا إلى نفقات إجمالية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:24+0000
2022-06-17T14:24+0000
2022-06-17T14:24+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063778196_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_f351276df5e1ae8a1d8b5d642e0a9db0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063778196_184:0:1241:793_1920x0_80_0_0_9136461d597c95a0a019ab5afc1611ab.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟
تابعنا عبر
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في تقرير أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالى 9% خلال العام 2021 وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار.