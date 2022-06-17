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حوار بين رئيسي روسيا وكازاخستان حول مستقبل الاقتصاد العالمي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/كم-أنفقت-القوى-النووية-لتحديث-ترساناتها-في-2021-1063778811.html
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في تقرير أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالى 9% خلال العام 2021 وصولا إلى نفقات إجمالية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:24+0000
2022-06-17T14:24+0000
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انفوجرافيك, инфографика

كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟

14:24 GMT 17.06.2022
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أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في تقرير أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالى 9% خلال العام 2021 وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار.
كم أنفقت القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021؟ - سبوتنيك عربي
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:03 GMT
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