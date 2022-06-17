https://arabic.sputniknews.com/20220617/كوناشينكوف-يكشف-قائمة-الدول-المصدرة-للمرتزقة-إلى-أوكرانيا-بولندا-تتصدر-1063772909.html
كوناشينكوف يكشف قائمة الدول المصدرة للمرتزقة إلى أوكرانيا.. بولندا تتصدر
كوناشينكوف يكشف قائمة الدول المصدرة للمرتزقة إلى أوكرانيا.. بولندا تتصدر
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن قائمة الدول التي ترسل مرتزقة للحرب في أوكرانيا، مؤكدا تصدر بولندا بـ 1831 جنديا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:15+0000
2022-06-17T13:15+0000
2022-06-17T13:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الجمعة، أكد كوناشينكوف، أن بولندا تتصدر قائمة الدول من حيث عدد المرتزقة المرسلين إلى أوكرانيا بـ 1831 جنديًا، تليها كندا بـ 601 والولايات المتحدة بـ 530 مقاتلاً.وقال: "بولندا هي القائد بلا منازع بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمرتزقة الواصلين والموتى على حد سواء"، لافتا إلى أنه: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل 1831 شخصًا إلى أوكرانيا، تم قتل 378 منهم بالفعل وعاد 272 مرتزقًا إلى ديارهم".في غضون ذلك، تتصدر كندا قائمة دول الأمريكتين بـ 601 شخصًا، تم القضاء على 162 منهم وعاد 169 شخصًا إلى ديارهم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية حيث وصل عدد الوافدين إلى 530 شخصًا، بينهم 214 حالة وفاة و227 عائدًا، وفقًا للمتحدث.فيما يتعلق بالشرق الأوسط وجنوب القوقاز وآسيا، وصل العدد الأكبر من 355 شخصًا من جورجيا، مشيرا إلى أن 120 منهم قتلوا و90 غادروا أوكرانيا.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-شركات-عسكرية-خاصة-من-أمريكا-وبريطانيا-تشارك-في-اختيار-وإرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1063273237.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
كوناشينكوف يكشف قائمة الدول المصدرة للمرتزقة إلى أوكرانيا.. بولندا تتصدر
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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن قائمة الدول التي ترسل مرتزقة للحرب في أوكرانيا، مؤكدا تصدر بولندا بـ 1831 جنديا.
موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الجمعة، أكد كوناشينكوف، أن بولندا تتصدر قائمة الدول من حيث عدد المرتزقة المرسلين إلى أوكرانيا بـ 1831 جنديًا، تليها كندا بـ 601
والولايات المتحدة بـ 530 مقاتلاً.
وقال: "بولندا هي القائد بلا منازع بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمرتزقة الواصلين والموتى على حد سواء"، لافتا إلى أنه: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل 1831 شخصًا إلى أوكرانيا، تم قتل 378 منهم بالفعل وعاد 272 مرتزقًا إلى ديارهم".
وأضاف المتحدث أن بولندا تتبعها في أوروبا رومانيا بـ 504 مقاتلين، قتل منهم 102، وعاد 98 إلى بلادهم، وبريطانيا بـ 422 مرتزقًا، قُتل 101 منهم، وعاد 95 إلى وطنهم.
في غضون ذلك، تتصدر كندا قائمة دول الأمريكتين بـ 601 شخصًا، تم القضاء على 162 منهم وعاد 169 شخصًا إلى ديارهم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية حيث
وصل عدد الوافدين إلى 530 شخصًا، بينهم 214 حالة وفاة و227 عائدًا، وفقًا للمتحدث.
فيما يتعلق بالشرق الأوسط وجنوب القوقاز وآسيا، وصل العدد الأكبر من 355 شخصًا من جورجيا، مشيرا إلى أن 120 منهم قتلوا و90 غادروا أوكرانيا.
وبناءً على هذه الأرقام، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، المزاعم الأخيرة حول 20 ألف أجنبي يُزعم أنهم يقاتلون ضد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة
في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.