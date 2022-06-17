https://arabic.sputniknews.com/20220617/كوناشينكوف-يكشف-قائمة-الدول-المصدرة-للمرتزقة-إلى-أوكرانيا-بولندا-تتصدر-1063772909.html

كوناشينكوف يكشف قائمة الدول المصدرة للمرتزقة إلى أوكرانيا.. بولندا تتصدر

كوناشينكوف يكشف قائمة الدول المصدرة للمرتزقة إلى أوكرانيا.. بولندا تتصدر

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن قائمة الدول التي ترسل مرتزقة للحرب في أوكرانيا، مؤكدا تصدر بولندا بـ 1831 جنديا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T13:15+0000

2022-06-17T13:15+0000

2022-06-17T13:15+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/05/1035380556_0:156:2988:1837_1920x0_80_0_0_1710298798188fc2039e22c0b8e68c9e.jpg

موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الجمعة، أكد كوناشينكوف، أن بولندا تتصدر قائمة الدول من حيث عدد المرتزقة المرسلين إلى أوكرانيا بـ 1831 جنديًا، تليها كندا بـ 601 والولايات المتحدة بـ 530 مقاتلاً.وقال: "بولندا هي القائد بلا منازع بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمرتزقة الواصلين والموتى على حد سواء"، لافتا إلى أنه: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل 1831 شخصًا إلى أوكرانيا، تم قتل 378 منهم بالفعل وعاد 272 مرتزقًا إلى ديارهم".في غضون ذلك، تتصدر كندا قائمة دول الأمريكتين بـ 601 شخصًا، تم القضاء على 162 منهم وعاد 169 شخصًا إلى ديارهم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية حيث وصل عدد الوافدين إلى 530 شخصًا، بينهم 214 حالة وفاة و227 عائدًا، وفقًا للمتحدث.فيما يتعلق بالشرق الأوسط وجنوب القوقاز وآسيا، وصل العدد الأكبر من 355 شخصًا من جورجيا، مشيرا إلى أن 120 منهم قتلوا و90 غادروا أوكرانيا.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-شركات-عسكرية-خاصة-من-أمريكا-وبريطانيا-تشارك-في-اختيار-وإرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1063273237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا