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لأول مرة... عرض لقطات من فيلم "التحدي" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
لأول مرة... عرض لقطات من فيلم "التحدي" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
عرضت القناة الروسية الأولى اللقطات الأولى من فيلم "التحدي" لكليم شيبينكو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:45+0000
2022-06-17T14:51+0000
روسيا
منوعات
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال المدير العام للقناة كونستانتين إرنست: "لم يشاهد هذه اللقطات إلا أعضاء صندوق السينما".وفي حديثه عن حبكة الفيلم. يقول إرنست: "هذه قصة عن إصابة أحد رواد الفضاء من حطام فضائي أثناء عمله خارج المحطة".وفقًا لإرنست، فإن "بطل الفيلم أمامه حوالي شهر للقيام بشيء ما. بسبب تبعات الخروج ولكي ينجو من السقوط".وأضاف إرنست: "لذلك ، قرروا أنه من الضروري إرسال جراح يعمل على علاج شخص ما في المحطة".
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روسيا, منوعات, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

لأول مرة... عرض لقطات من فيلم "التحدي" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

14:45 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 17.06.2022)
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رائد فضاء روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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عرضت القناة الروسية الأولى اللقطات الأولى من فيلم "التحدي" لكليم شيبينكو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال المدير العام للقناة كونستانتين إرنست: "لم يشاهد هذه اللقطات إلا أعضاء صندوق السينما".
وفي حديثه عن حبكة الفيلم. يقول إرنست: "هذه قصة عن إصابة أحد رواد الفضاء من حطام فضائي أثناء عمله خارج المحطة".
وفقًا لإرنست، فإن "بطل الفيلم أمامه حوالي شهر للقيام بشيء ما. بسبب تبعات الخروج ولكي ينجو من السقوط".
وأضاف إرنست: "لذلك ، قرروا أنه من الضروري إرسال جراح يعمل على علاج شخص ما في المحطة".
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