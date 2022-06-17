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https://arabic.sputniknews.com/20220617/لاعب-ريال-مدريد-يكشف-كيف-سخر-زملاؤه-من-صلاح-قبل-وبعد-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1063771889.html
لاعب ريال مدريد يكشف كيف سخر زملاؤه من صلاح قبل وبعد نهائي دوري الأبطال... فيديو
لاعب ريال مدريد يكشف كيف سخر زملاؤه من صلاح قبل وبعد نهائي دوري الأبطال... فيديو
قال لاعب ريال، مدريد رودريغو، إن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول منحت فريقه دافعا إضافيا للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، الذي جمع الفريقين في 28 مايو/أيار... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:03+0000
2022-06-17T13:03+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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وحسب صجيفة "ديلي ميل"، تحدث رودريغو، عبر بودكاست "بودباه"، قائلا: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".وواصل: "محمد صلاح كانت رأسه للأسفل وحزينًا، ونظر مودريتش إليه وقال له: شكرا صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".أضاف الجناح البرازيلي الشاب: "كلمات لوكا جعلتني أبدأ في الضحك، عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط حتى تتمكن من السخرية منه".وأتم: "في التدريبات كنا نقول تعال يا صلاح، وفي رؤوسنا كنا نقول علينا أن نفوز ثم نسخر من صلاح".يذكر أن صلاح كان قد تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له، وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".وأعرب محمد صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بثلاثة أهداف لهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-جديدة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-نحن-لم-ننته-بعد-1062636635.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, ليفربول

لاعب ريال مدريد يكشف كيف سخر زملاؤه من صلاح قبل وبعد نهائي دوري الأبطال... فيديو

13:03 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEلاعب فريق "ليفربول" المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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قال لاعب ريال، مدريد رودريغو، إن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول منحت فريقه دافعا إضافيا للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، الذي جمع الفريقين في 28 مايو/أيار الماضي.
وحسب صجيفة "ديلي ميل"، تحدث رودريغو، عبر بودكاست "بودباه"، قائلا: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".
وواصل: "محمد صلاح كانت رأسه للأسفل وحزينًا، ونظر مودريتش إليه وقال له: شكرا صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".
أضاف الجناح البرازيلي الشاب: "كلمات لوكا جعلتني أبدأ في الضحك، عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط حتى تتمكن من السخرية منه".
وأتم: "في التدريبات كنا نقول تعال يا صلاح، وفي رؤوسنا كنا نقول علينا أن نفوز ثم نسخر من صلاح".
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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يذكر أن صلاح كان قد تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له، وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".
وأعرب محمد صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بثلاثة أهداف لهدف.
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