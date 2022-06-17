https://arabic.sputniknews.com/20220617/لحظة-انقضاض-نمر-على-قائد-دراجة-في-الهند-فيديو-1063776593.html
لحظة انقضاض نمر على قائد دراجة في الهند... فيديو
لحظة انقضاض نمر على قائد دراجة في الهند... فيديو
تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض نمر على قائد دراجة هوائية أثناء مروره بمحاذاة منطقة أشجار كثيفة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:07+0000
2022-06-17T14:07+0000
2022-06-17T14:08+0000
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وقالت قناة "NorthEast Now" على "يوتيوب" إن الواقعة حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث خرج نمر من منتزه "كازيرانجا" الوطني في الهند ليهاجم الرجل.وفاجأ النمر راكب الدراجة ما تسبب في سقوطه أرضا من فوق الدراجة، لكن سرعان ما عاد النمر ليختفي بين الأشجار، فيما نهض الرجل مسرعا وعاد إلى حيث ما أتى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انقضاض نمر على قائد دراجة في الهند... فيديو
14:07 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض نمر على قائد دراجة هوائية أثناء مروره بمحاذاة منطقة أشجار كثيفة.
وقالت قناة "NorthEast Now" على "يوتيوب" إن الواقعة حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث خرج نمر من منتزه "كازيرانجا" الوطني في الهند ليهاجم الرجل.
وفاجأ النمر راكب الدراجة ما تسبب في سقوطه أرضا من فوق الدراجة، لكن سرعان ما عاد النمر ليختفي بين الأشجار، فيما نهض الرجل مسرعا وعاد إلى حيث ما أتى.