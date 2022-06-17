https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوغانسك-مستعدون-لتزويد-سوريا-بالحبوب-اللازمة-1063762323.html
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": مستعدون لتزويد سوريا بالحبوب اللازمة
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": مستعدون لتزويد سوريا بالحبوب اللازمة
عبر رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، عن استعداد الجمهورية لتوزيد سوريا بالكميات الكافية من الحبوب. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:19+0000
2022-06-17T10:19+0000
2022-06-17T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار سوريا اليوم
حبوب
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "إن إعلان بشار الأسد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين هو حدث مهم ومهم للغاية بالنسبة لنا. نحن سعداء للغاية لأننا معترف بنا ليس فقط من قبل دول المعسكر الاشتراكي السابق، ولكن أيضا من قبل الدول الأجنبية، ولا سيما سوريا".وأضاف "يمكن للشعب السوري والحكومة السورية الاعتماد على جميع أنواع المساعدة من جمهوريات دونباس. لن نخذلكم. سنساعد دائما ونمد يد الصداقة والمساعدة".وتابع: "تتعاون حكومتي جمهوريتي دونباس مع دمشق في مجال صناعة المواد الغذائية وتبادل الإنتاج والتكنولوجيا والخبرة. لم نتوصل إلى أي اقتراح محدد حتى الآن، لكننا نعمل على هذه المسألة وستكون هناك قرارات ملموسة في المستقبل القريب. كما أننا مستعدون لتوريد الحبوب إلى سوريا. يجب أن ندعم أشقاءنا السوريين. وأعتقد أنه مع الأخذ في الاعتبار الأراضي المضمومة، فإن الجمهورية ستزود بالحبوب بنسبة 100%، وبالتأكيد سيكون لدينا فائض من الحبوب، والذي سنقوم بتسليمه إلى سوريا بكل سرور".هذا واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، وفدا مشتركا من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.وقدم الوفد شرحا وافيا حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في إقليم دونباس في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك، والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأمن في العديد من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".من جهتها، سلمت وزيرة خارجية دونيتسك الرئيس الأسد رسالة من الرئيس، دينيس بوشيلين، تتعلق برغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الأسد-يستقبل-وفدا-مشتركا-من-روسيا-الاتحادية-وجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1063721841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حبوب, جمهورية لوغانسك الشعبية
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": مستعدون لتزويد سوريا بالحبوب اللازمة
10:19 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
عبر رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، عن استعداد الجمهورية لتوزيد سوريا بالكميات الكافية من الحبوب.
وقال في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "إن إعلان بشار الأسد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين هو حدث مهم ومهم للغاية بالنسبة لنا. نحن سعداء للغاية لأننا معترف بنا ليس فقط من قبل دول المعسكر الاشتراكي السابق، ولكن أيضا من قبل الدول الأجنبية، ولا سيما سوريا".
وأضاف "يمكن للشعب السوري والحكومة السورية الاعتماد على جميع أنواع المساعدة من جمهوريات دونباس. لن نخذلكم. سنساعد دائما ونمد يد الصداقة والمساعدة".
وتابع: "تتعاون حكومتي جمهوريتي دونباس مع دمشق في مجال صناعة المواد الغذائية وتبادل الإنتاج والتكنولوجيا والخبرة. لم نتوصل إلى أي اقتراح محدد حتى الآن، لكننا نعمل على هذه المسألة وستكون هناك قرارات ملموسة في المستقبل القريب. كما أننا مستعدون لتوريد الحبوب إلى سوريا. يجب أن ندعم أشقاءنا السوريين. وأعتقد أنه مع الأخذ في الاعتبار الأراضي المضمومة، فإن الجمهورية ستزود بالحبوب بنسبة 100%، وبالتأكيد سيكون لدينا فائض من الحبوب، والذي سنقوم بتسليمه إلى سوريا بكل سرور".
هذا واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، وفدا مشتركا من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.
وقدم الوفد شرحا وافيا حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في إقليم دونباس في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك، والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأمن في العديد من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"
.
من جهتها، سلمت وزيرة خارجية دونيتسك الرئيس الأسد رسالة من الرئيس، دينيس بوشيلين، تتعلق برغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.