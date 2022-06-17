https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html

لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد

لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T12:22+0000

2022-06-17T12:22+0000

2022-06-17T12:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

ألكسندر لوكاشينكو

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"،وفق وكالة الأنباء البيلاروسية"بلتا".وعلق لوكاشينكو على زيارة القادة الأوروبيين لأوكرانيا، قائلا : "شولز وماكرون و رئيس الوزراء الإيطالي. لماذا جاؤوا؟ لا يزال الأمر غير واضح. لكن أوروبا أيضا لا تحتاج إلى حرب. لكن، كما لاحظت، لم يكن هناك قطب - إنهم يدورون في كل مكان. لم يكن هناك رجل إنجليزي. لم يكن هناك أمريكي. ما هذا السؤال. إما أن أوروبا نفسها قررت تهدئة الوضع هنا وإخماد نيران الحرب هذه، أو أصدر الأمريكيون أمرا: إذهبوا إلى هناك، وادعموا الأوكرانيين وزيلينسكي وأعطوهم الأسلحة".وتابع: "على الأرجح الثاني. لأن رئيس فرنسا أعلن اليوم أنهم سيزودون أوكرانيا بأحدث الأسلحة. أعني، هناك نوع من الفوضى يحدث هناك. في المستقبل القريب، سنناقش مع رئيس روسيا ما يحدث هناك. لذلك، لا أحد يستطيع أن يقول كيف ستتطور الأحداث هناك. يوجد الكثير من الغموض".

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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, بولندا, أخبار أوكرانيا