https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html
لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد
لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:22+0000
2022-06-17T12:22+0000
2022-06-17T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"،وفق وكالة الأنباء البيلاروسية"بلتا".وعلق لوكاشينكو على زيارة القادة الأوروبيين لأوكرانيا، قائلا : "شولز وماكرون و رئيس الوزراء الإيطالي. لماذا جاؤوا؟ لا يزال الأمر غير واضح. لكن أوروبا أيضا لا تحتاج إلى حرب. لكن، كما لاحظت، لم يكن هناك قطب - إنهم يدورون في كل مكان. لم يكن هناك رجل إنجليزي. لم يكن هناك أمريكي. ما هذا السؤال. إما أن أوروبا نفسها قررت تهدئة الوضع هنا وإخماد نيران الحرب هذه، أو أصدر الأمريكيون أمرا: إذهبوا إلى هناك، وادعموا الأوكرانيين وزيلينسكي وأعطوهم الأسلحة".وتابع: "على الأرجح الثاني. لأن رئيس فرنسا أعلن اليوم أنهم سيزودون أوكرانيا بأحدث الأسلحة. أعني، هناك نوع من الفوضى يحدث هناك. في المستقبل القريب، سنناقش مع رئيس روسيا ما يحدث هناك. لذلك، لا أحد يستطيع أن يقول كيف ستتطور الأحداث هناك. يوجد الكثير من الغموض".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, بولندا, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"،وفق وكالة الأنباء
البيلاروسية"بلتا".
وبحسب الرئيس البيلاروسي، أصبح ذلك ممكنا بسبب وقوف الأمريكيين وراء بولندا، التي تمول وتزود بالسلاح وتنشر القوات المسلحة، وقال: "نحن نرى هذا. لذلك، يجب أن أبقي القوات المسلحة في حالة تأهب في كل من الغرب والجنوب. لقد اصطفت عشر وحدات على طول الحدود خلف الجزء الخلفي من حرس الحدود حتى لا يدخلوا بيلاروسيا. وكانت هناك أفكار من هذا القبيل".
وعلق لوكاشينكو على زيارة القادة الأوروبيين لأوكرانيا، قائلا : "شولز وماكرون و رئيس الوزراء الإيطالي. لماذا جاؤوا؟ لا يزال الأمر غير واضح. لكن أوروبا أيضا لا تحتاج إلى حرب. لكن، كما لاحظت، لم يكن هناك قطب - إنهم يدورون في كل مكان. لم يكن هناك رجل إنجليزي. لم يكن هناك أمريكي. ما هذا السؤال. إما أن أوروبا نفسها قررت تهدئة الوضع هنا وإخماد نيران الحرب هذه، أو أصدر الأمريكيون أمرا: إذهبوا إلى هناك، وادعموا الأوكرانيين وزيلينسكي وأعطوهم الأسلحة".
وتابع: "على الأرجح الثاني. لأن رئيس فرنسا أعلن اليوم أنهم سيزودون أوكرانيا بأحدث الأسلحة. أعني، هناك نوع من الفوضى يحدث هناك. في المستقبل القريب، سنناقش مع رئيس روسيا ما يحدث هناك. لذلك، لا أحد يستطيع أن يقول كيف ستتطور الأحداث هناك. يوجد الكثير من الغموض".