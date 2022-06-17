https://arabic.sputniknews.com/20220617/ماكرون-يرجح-إمكانية-ترشيح-مولدوفا-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي--1063757266.html
ماكرون يرجح احتمال ترشيح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي
ماكرون يرجح احتمال ترشيح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي
رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل احتمال إمكانية أن تصبح مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:34+0000
2022-06-17T08:34+0000
2022-06-17T08:35+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي إف إن تي في" الفرنسية: "شجاعة أوكرانيا تسمح لنا أيضا بإرسال إشارة إلى مولدوفا - جارتها الهشة، حيث توجد أيضًا حركات انفصالية. ويمكنها أيضا أن تصبح مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي".في وقت سابق، قال الزعماء الفرنسيون والألمان والإيطاليون بالإضافة إلى نظرائهم الروماني إنهم مستعدون لمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي "فورًا" ودعمها عسكريا "طالما أنها مضطرة"، خلال زياريتهم غير المسبوقة إلى كييف.وبشأن الاجتماع الثلاثي قال في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في: الفرنسية : "لقد افترضنا هذه الحركة نحو أوروبا"، مشيدًا بالوصول المفتوح لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ومؤكدا: "لقد أعددناها في هذه القاعة مع المستشار شولز وماريو دراجي".وأكد ماكرون أن: "هذا الإجماع الأوروبي كان متوقعًا من الأوكرانيين".واختتم حديثه قائلاً: "لقد صدمتني وحدة الأوروبيين هذه والرغبة في تقديم رد تاريخي".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي
ماكرون يرجح احتمال ترشيح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي
08:34 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل احتمال إمكانية أن تصبح مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي إف إن تي في" الفرنسية: "شجاعة أوكرانيا تسمح لنا أيضا بإرسال إشارة إلى مولدوفا - جارتها الهشة، حيث توجد أيضًا حركات انفصالية. ويمكنها أيضا أن تصبح مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، قال الزعماء الفرنسيون والألمان والإيطاليون بالإضافة إلى نظرائهم الروماني إنهم مستعدون لمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي "فورًا" ودعمها عسكريا "طالما أنها مضطرة"، خلال زياريتهم غير المسبوقة إلى كييف.
وبشأن الاجتماع الثلاثي قال في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في: الفرنسية : "لقد افترضنا هذه الحركة نحو أوروبا"، مشيدًا بالوصول المفتوح لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ومؤكدا: "لقد أعددناها في هذه القاعة مع المستشار شولز وماريو دراجي".
وأكد ماكرون أن: "هذا الإجماع الأوروبي كان متوقعًا من الأوكرانيين".
واختتم حديثه قائلاً: "لقد صدمتني وحدة الأوروبيين هذه والرغبة في تقديم رد تاريخي".