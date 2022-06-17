https://arabic.sputniknews.com/20220617/ما-هي-أبعاد-وأهداف-زيارة-الزعماء-الأوروبيين-إلى-أوكرانيا-1063775025.html
ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا؟
ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا؟
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية"، وأشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:40+0000
2022-06-17T13:40+0000
2022-06-17T13:40+0000
راديو
حول العالم
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ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا ؟
ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا ؟
فيما قالت صحيفة ألمانية إن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حاولوا على الأغلب خلال زيارتهم إلى كييف إقناع رئيس أوكرانيا "خلف أبواب مغلقة" بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا؟
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية"، وأشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون زيارة كييف"، إلا أن الفائدة من تلك الزيارات هي صفر.
فيما قالت صحيفة ألمانية إن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حاولوا على الأغلب خلال زيارتهم إلى كييف إقناع رئيس أوكرانيا "خلف أبواب مغلقة" بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"بكل تأكيد قرار المفاوضات الأوكرانية مع روسيا ليس بيد الرئاسة الرئاسة الأوكرانية، وليس في الاتحاد الأوروبي، إنما هذه الزيارة هي بمثابة اختبار لا أكثر ولا أقل، وكوسيلة من أجل تثبيت ما تبقى من النازيين في بعض المدن، كأوديسا وخاركوف، والإيحاء بأن الاتحاد الأوروبي يقف خلفهم ويساعدهم من أجل تحرير أراضيهم، فالقرار فعليا ليس في أوكرانيا، وإنما خلف المحيطات، في واشنطن أو حليفتها لندن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..