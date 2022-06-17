https://arabic.sputniknews.com/20220617/ما-هي-أبعاد-وأهداف-زيارة-الزعماء-الأوروبيين-إلى-أوكرانيا-1063775025.html

ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا؟

ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا؟

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية"، وأشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T13:40+0000

2022-06-17T13:40+0000

2022-06-17T13:40+0000

راديو

حول العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063774872_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_849b931fe7919a5b3d222f2a5f30d138.png

ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا ؟ ما هي أبعاد وأهداف زيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا ؟

فيما قالت صحيفة ألمانية إن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حاولوا على الأغلب خلال زيارتهم إلى كييف إقناع رئيس أوكرانيا "خلف أبواب مغلقة" بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

راديو, حول العالم, аудио