https://arabic.sputniknews.com/20220617/ما-هي-قدرات-كوريا-الجنوبية-الصاروخية؟-1063760879.html
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
دخلت الأزمة في شبه الجزيرة الكورية مرحلة جديدة من التوتر بعدما أطلقت سيئول وواشنطن 8 صواريخ (أرض - أرض) للتأكيد على قدرتها على مواجهة أي تهديدات من بيونغ يانغ. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:15+0000
2022-06-17T10:15+0000
2022-06-17T10:17+0000
العالم
انفوجرافيك
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وجاء إطلاق صواريخ سيئول وواشنطن بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان خلال 35 دقيقة، الأحد الماضي، ضمن سلسلة تجارب صاروخية وصلت إلى 18 تجربة منذ بداية العام الجاري.وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في اليوم التالي، إن كوريا الجنوبية سترد بحزم على أي "استفزاز من كوريا الشمالية".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, انفوجرافيك, инфографика
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
10:15 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
دخلت الأزمة في شبه الجزيرة الكورية مرحلة جديدة من التوتر بعدما أطلقت سيئول وواشنطن 8 صواريخ (أرض - أرض) للتأكيد على قدرتها على مواجهة أي تهديدات من بيونغ يانغ.
وجاء إطلاق صواريخ سيئول وواشنطن بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان خلال 35 دقيقة، الأحد الماضي، ضمن سلسلة تجارب صاروخية وصلت إلى 18 تجربة منذ بداية العام الجاري.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في اليوم التالي، إن كوريا الجنوبية سترد بحزم على أي "استفزاز من كوريا الشمالية".