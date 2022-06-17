عربي
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مبعوث-الرئيس-الروسي-إلى-سوريا-تركيا-مستعدة-لفتح-المجال-الجوي-للطائرات-الروسية-المتجهة-إلى-سوريا---1063751930.html
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T05:12+0000
2022-06-17T05:23+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054447996_274:0:2016:980_1920x0_80_0_0_8a0545c2a0dcb8c3ea823f7027e0b9f2.jpg
وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "بالطبع نناقش الموضوع. يعبرون عن استعدادهم لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، ولكن حتى الآن لأسباب معينة لم يفتحوها بعد".وأضاف لافرينتيف أن روسيا تأمل في أن يفتح الجانب التركي المجال الجوي لرحلات الطائرات الروسية في المستقبل القريب جدا.حذر لافرنتييف من أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد فصائل كردية في شمال سوريا من شأنها أن تخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا.وقال لافرنتييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية نفسها لن تحل أي مشكلات، وإنما ستخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا لأن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية لن يختلفوا فيما بينهم ولن يتوقفوا عن معاداة تركيا".وأضاف لافرنتييف أن العملية العسكرية التركية المحتملة "قد تدفع الأكراد لتأسيس دولة مستقلة وسيكون لذلك عواقب على المنطقة بأكملها".وأعلن لافرنتييف أن "روسيا لن تعزز قواتها في سوريا على خلفية تخطيط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في شمال البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-قلقون-إزاء-زيادة-نشاط-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1054392857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054447996_664:0:1971:980_1920x0_80_0_0_09d78fa0bbed291348e2c5850758eb05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا

05:12 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بختام اجتماع أستانا
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بختام اجتماع أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبرTelegram
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.
وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "بالطبع نناقش الموضوع. يعبرون عن استعدادهم لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، ولكن حتى الآن لأسباب معينة لم يفتحوها بعد".
وأضاف لافرينتيف أن روسيا تأمل في أن يفتح الجانب التركي المجال الجوي لرحلات الطائرات الروسية في المستقبل القريب جدا.
حذر لافرنتييف من أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد فصائل كردية في شمال سوريا من شأنها أن تخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا.
وقال لافرنتييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية نفسها لن تحل أي مشكلات، وإنما ستخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا لأن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية لن يختلفوا فيما بينهم ولن يتوقفوا عن معاداة تركيا".
وأضاف لافرنتييف أن العملية العسكرية التركية المحتملة "قد تدفع الأكراد لتأسيس دولة مستقلة وسيكون لذلك عواقب على المنطقة بأكملها".
وأعلن لافرنتييف أن "روسيا لن تعزز قواتها في سوريا على خلفية تخطيط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في شمال البلاد".
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، 30 يوليو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا
21 ديسمبر 2021, 04:46 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала