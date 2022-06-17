https://arabic.sputniknews.com/20220617/مبعوث-الرئيس-الروسي-إلى-سوريا-تركيا-مستعدة-لفتح-المجال-الجوي-للطائرات-الروسية-المتجهة-إلى-سوريا---1063751930.html
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T05:12+0000
2022-06-17T05:12+0000
2022-06-17T05:23+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "بالطبع نناقش الموضوع. يعبرون عن استعدادهم لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، ولكن حتى الآن لأسباب معينة لم يفتحوها بعد".وأضاف لافرينتيف أن روسيا تأمل في أن يفتح الجانب التركي المجال الجوي لرحلات الطائرات الروسية في المستقبل القريب جدا.حذر لافرنتييف من أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد فصائل كردية في شمال سوريا من شأنها أن تخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا.وقال لافرنتييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية نفسها لن تحل أي مشكلات، وإنما ستخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا لأن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية لن يختلفوا فيما بينهم ولن يتوقفوا عن معاداة تركيا".وأضاف لافرنتييف أن العملية العسكرية التركية المحتملة "قد تدفع الأكراد لتأسيس دولة مستقلة وسيكون لذلك عواقب على المنطقة بأكملها".وأعلن لافرنتييف أن "روسيا لن تعزز قواتها في سوريا على خلفية تخطيط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في شمال البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-قلقون-إزاء-زيادة-نشاط-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1054392857.html
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روسيا, العالم العربي
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا
05:12 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.
وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "بالطبع نناقش الموضوع. يعبرون عن استعدادهم لفتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، ولكن حتى الآن لأسباب معينة لم يفتحوها بعد".
وأضاف لافرينتيف أن روسيا تأمل في أن يفتح الجانب التركي المجال الجوي لرحلات الطائرات الروسية في المستقبل القريب جدا.
حذر لافرنتييف من أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد فصائل كردية في شمال سوريا من شأنها أن تخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا.
وقال لافرنتييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية نفسها لن تحل أي مشكلات، وإنما ستخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا لأن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية لن يختلفوا فيما بينهم ولن يتوقفوا عن معاداة تركيا".
وأضاف لافرنتييف أن العملية العسكرية التركية المحتملة "قد تدفع الأكراد لتأسيس دولة مستقلة وسيكون لذلك عواقب على المنطقة بأكملها".
وأعلن لافرنتييف أن "روسيا لن تعزز قواتها في سوريا على خلفية تخطيط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في شمال البلاد".
21 ديسمبر 2021, 04:46 GMT